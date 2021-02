Kuuluisan kaukopartiomiehen viimeiset hetket selvisivät, kun Mika Wist löysi isosetänsä jäänteet – DNA-tulos nosti tunteet pintaan: "Siinä piti roskia silmäkulmasta pyyhkiä"

Raakahopeat piilotettiin navetan lattian alle

Päämaja kiinnostui Karjalaan pyrkivistä miehistä

Viimeinen partio päättyi traagisesti

Miehet rasvasivat itsensä voilla ja läksivät uimaan

Miehet päätyivät lopulta Noskuanselkä-järven rantaan, jonka liepeillä he piileskelivät viikon. He yrittivät etsiä aukkoja vihollisen etulinjassa, mutta se oli liian tiivis. Ainoaksi keinoksi jäi uida suuren järven poikki.

Wistin ruumis jäi saareen

Partio oli löytänyt saaresta alastoman ruumiin, jonka he olettivat olleen venäläisen. Siksi partio jätti ruumiin saareen. Koska venäläiset puolestaan tiesivät ruumiin kuuluvan suomalaissotilaalle, myöskään he eivät vieneet sitä omalle puolelleen.

Wistin jäänteet tunnistettiin ”luupartoiden” avulla

Wistin tarina on tunnettu jo vuosikymmeniä muun muassa Urpo Lempiäisen, alias Esa Anttalan, kirjan ja siihen perustuvan elokuvan ansiosta. Lopullinen varmuus hänen kuolinpaikastaan ja ruumiistaan on kuitenkin jäänyt puuttumaan.

Varmuus vainajan henkilöllisyydestä saatiin DNA-testin avulla

”Vain historiaa tutkimalla voi ymmärtää nykyisyyttä”

– Sodan kokenut hiljainen sukupolvi ei juurikaan puhunut asioista. Hirveästi meille on tullut viestejä siitä, että sotapolku-sivuston kautta on muodostunut parempi käsitys vaikka omasta isästä ja siitä, miksi hän oli sellainen kuin oli. Hän on saattanut olla sodassa hyvinkin kovissa ja karmaisevissa paikoissa, ja se on selvinnyt läheiselle vasta nettisivuston kautta.