CNN: Kaoottiset 72 tuntia osoittavat, miten huonosti Venäjä on valmistautunut Ukrainan vastahyökkäykseen

CNN:n mukaan "vastahyökkäys on voinut jo alkaa", mutta sen alkuun voi yhtä lailla olla myös viikkoja. Yhdysvaltalaismedia toteaa, että tämä kertoo osaltaan Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen valmistelussa.

Julkisessa keskustelussa on kyllä heitelty runsaasti ilmaan arvioita siitä, mihin ja milloin Ukraina hyökkää, mutta varmaa tietoa tästä ei tunnu olevan.

Yleisin arvio on, että Ukraina hyökkää Etelä-Ukrainassa kevään tai alkukesän aikana. Sotilasasiantuntijat tosin tapaavat myös mainita, ettei itään kohdistuvaa hyökkäystä voida poissulkea. Lisäys on sikäli näppärä, että Ukrainan ja Venäjän välinen rintamalinja käytännössä kattaa Itä- ja Etelä-Ukrainan.

Vaikka CNN kyseenalaistaa analyysissaan Venäjän vastahyökkäykseen valmistautumisen, on sitä kuitenkin tapahtunut. Satelliittikuvat näyttävät Venäjän rakentaneen puolustuslinjoja ympäri Ukrainaa, erityisesti maan eteläosiin.

Tämä video Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit kehnolta näyttävien taktiikoidensa ja kovilta vaikuttavien tappioiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Viimeiset 72 tuntia

CNN katsoo, että viimeisen 72 tunnin aikana on tapahtunut kaksi asiaa, jotka osoittavat, ettei Venäjä ole valmis torjumaan Ukrainan odotettua vastahyökkäystä.

Venäjä-mielisten sotakommentaattorien väitteet "Mariupolin teurastajana" tunnetun Mizintsevin potkuista ovat sikäli uskottavia, että he ovat tavanneet olla hyvin kartalla Venäjän sodanjohdon muutoksista. Virallisesti Kreml ei ole Mizintsevin erottamisesta kertonut.

Väitettyjen potkujen ajankohta on herättänyt kysymyksiä.

Toinen seikka, johon CNN kiinnittää huomiota on Wagner-palkkasotilasryhmän johtajan Jevgeni Prigozhinin tuoreet kommentit. Prigozhin uhkasi äskettäin vetää Wagner-joukot pois Bahmutista, jos hänen sotilaansa eivät saa lisää ammuksia.

– Venäjän hupeneva ammustilanne on ollut pitkään tiedossa, mutta vääjäämättömällä epäonnistumisella vihjailu juuri ennen vastahyökkäystä haiskahtaa yritykseltä siirtää vastuuta, CNN jatkaa.

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi huhtikuussa, että sodanjohtoa äskettäin tavatessaan presidentti Vladimir Putin käytännössä jo nimesi syntypukit valmiiksi, jos Venäjän armeija ei pysty torjumaan Ukrainan ennakoitua vastahyökkäystä.