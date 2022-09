Britannian uusi pääministeri selville tänään – kumpi heistä nousee valtaan?

Loppusuoralla on ollut kaksi ehdokasta, Britannian nykyinen ulkoministeri Liz Truss ja entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak.

Ennakkosuosikki konservatiivisen puolueen jäsenille suunnatuissa kyselytutkimuksissa on viime aikoina ollut verojen leikkaamista kannattava Truss.

Konservatiivien äänioikeutettujen joukko on arvioitu 160 000–200 000 välille. Britannian väkiluku on noin 67 miljoonaa, joten siihen verrattuna uuden pääministerin valitsee olematon osa väestöstä.

Vasemmistoperheestä oikeistopolitiikan kannattajaksi

Ennen politiikkaa hän toimi muun muassa talousjohtamisen ja kaupallisen alan johtotehtävissä. Truss on naimisissa ja kahden lapsen äiti.

Veroleikkauksien kannattaja

Britannian taloustilanne ja kasvavat elinkustannukset ovat olleet yksi vaalien kärkiteema. Hyvin keskeisessä osassa on energian ja varsinkin koteja lämmittävän kaasun hinta.

Truss on kannattanut ratkaisuna verojen leikkaamista -- jopa niin suurilla määrillä, että hänen vastaehdokkaansa Sunak on vihjaillut niiden olevan epärealistisia. Lisäksi Truss on ehdottanut sosiaaliturvajärjestelmään tehtyjen korotuksien perumista.