Liz Truss kasvoi vasemmistolaisperheessä, salasuhde oli viedä ehdokkuuden – tämä Britannian uudesta pääministeristä tiedetään

Liz Truss siirtyi kannattamaan konservatiiveja opiskeluaikoinaan Oxfordin yliopistossa liberaalidemokraattisen puolueen kautta, kertoo BBC. Ennen politiikkaa hän toimi muun muassa talousjohtamisen ja kaupallisen alan johtotehtävissä. Truss on naimisissa ja kahden lapsen äiti.

Vuonna 2019 pääministeri Boris Johnson valitsi hänet ulkomaankauppaministeriksi, mikä vei hänet moniin neuvotteluihin brexitin jälkeisistä kauppasopimuksista. Lisäksi hän on toiminnut aiemmin nais- ja tasa-arvoasiain ministerinä. Vuodesta 2021 lähtien hän on toiminut ulkoministerinä.

Veroleikkauksien kannattaja

Britannian taloustilanne ja kasvavat elinkustannukset ovat olleet yksi kansalaisia eniten puhuttava teema. Hyvin keskeisessä osassa on energian ja varsinkin koteja lämmittävän kaasun hinta.

Truss on kannattanut verojen leikkaamista ratkaisuna elinkustannuksien pienentämiseen. Truss on myös kertonut, että jos hän tulee valituksi, laatii hän eräänlaisen talouden hätäpaketin yhtenä ensimmäisistä toimenpiteistään.

Ulkopolitiikassaan Truss on tukenut vahvasti Ukrainaa ja tiukkoja otteita Venäjää vastaan, joten tässä suhteessa Boris Johnsonin politiikka tulee tuskin muuttumaan.

Britannian EU-eroa Truss ensin vastusti, mutta muutti näkemyksiään sen jälkeen, kun kansanäänestyksessä lähtöpäätös sai suuremman kannatuksen. Nykyisin hän on avoin brexitin kannattaja ja kehottanut Britanniaa hyötymään "brexitin tuomista mahdollisuuksista".

Ilmastopolitiikassa Truss on kannattanut Britannian hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Osa politiikasta on kuitenkin ollut ympäristö- ja ilmastotoimien vastaista. Truss on kannattanut muun muassa kiistanalaista öljyn- ja kaasuntuotantomenetelmää vesisärötystä, jonka ympäristövaikutukset ovat herättäneet paljon huolia.