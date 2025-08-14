Zelenskyi tapasi Britannian pääministeri Starmerin

Ukrainan presidentti tapasi Starmerin tänään Lontoossa. Tapaaminen kesti noin tunnin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Zelenskyi ja Starmer osallistuivat eilen Euroopan johtajien Ukraina-kokoukseen, jonka pääaiheina olivat tulitauon aikaansaaminen ja Ukrainan pääseminen päättämään itse tulevaisuudestaan.

Kokous pidettiin vain paria päivää ennen kuin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin Alaskassa huomenna.

Myös Suomen presidentti Alexander Stubb osallistui eiliseen kokoukseen.

