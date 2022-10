Britannian pääministerikisa sai ensimmäisen ehdokkaansa – parlamentin alahuoneen johtaja Penny Mordaunt ilmoittautui mukaan

Britanniassa on käynnissä kiivastahtinen kisa pääministerin paikasta konservatiivipoliitikkojen välillä. Pääministeri Liz Truss ilmoitti torstaina erostaan oltuaan vallassa vain kuutisen viikkoa, ja viikonlopun aikana saataneen lisätietoa siitä, kuka on vahvimmilla hänen seuraajakseen.

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Ehdokkaalla on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki.

Johnsonin paluu mahdollinen, Wallace ei lähde kisaan

Vahvana ehdokkaana on pidetty entistä valtiovarainministeriä Rishi Sunakia, joka hävisi puheenjohtajuuden Trussille puolueen jäsenäänestyksessä syyskuun alussa. Sunak varoitti jo tuossa kampanjassa Trussin talouslupausten tuhoisista seurauksista

Britannian puolustusministeri Ben Wallace ilmoitti perjantaina, että on kallistumassa tukemaan edellisen pääministerin Boris Johnsonin paluuta maan pääministeriksi. Samalla pääministeriehdokkaaksi itsekin spekuloitu Wallace ilmoitti, että ei itse aio tavoitella paikkaa.

Myös tuore valtiovarainministeri Jeremy Hunt on esiintynyt spekulaatioissa, mutta hän on jo sanonut, ettei asetu ehdolle. Mahdollisena ehdokkaana on pidetty myös keskiviikkona eronnutta sisäministeri Suella Bravermania.