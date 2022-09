Britannian uudella pääministerillä on edessään talousongelmien vyöry, mutta rajalliset keinot niiden ratkaisemiseksi

Asian ratkaisevat konservatiivipuolueen jäsenet. Heidän täsmällistä määräänsä ei ole ilmoitettu, mutta äänioikeutettujen joukko on arvioitu 160 000–200 000 välille. Britannian väkiluku on noin 67 miljoonaa, joten siihen verrattuna uuden pääministerin valitsee olematon osa väestöstä. Konservatiivipuolueen jäsenet ovat yleensä vanhempia ja varakkaampia muuhun väestöön verrattuna, useammin miehiä kuin naisia ja lähes kaikki ovat valkoisia.

Suuret kysymykset jo kättelyssä

Hinnat nousevat nyt vauhdilla, ja maan kaksinumeroinen inflaatiovauhti on nopein 40 vuoteen. Hyvin keskeisessä osassa on energian ja varsinkin koteja lämmittävän kaasun hinta.

– Täällä on inflaatio selvästi korkeampi kuin Suomessa, arvioidaan tuonne 15–20 prosentin välille eli puhutaan melkein Baltian maiden luvuista. Se on ensimmäinen asia, johon uusi pääministeri joutuu keskittymään, sanoo Suomen Lontoon-suurlähettiläs Jukka Siukosaari.

Kuluttajat tinkivät vähän kaikesta

Palkansaajat vaativat korotuksia

– Palkkaneuvottelut ovat edessä niin täällä kuin joka paikassa muuallakin, koska inflaatio on noissa lukemissa. On selvää, että ei julkisella eikä yksityisellä sektorilla ole mahdollisuuksia vastata niihin välittömästi. Hyvin vaikea talvi on varmasti tulossa. Pääministeri maan poliittisena johtajana joutuu miettimään, mitkä nämä keinot ovat ja millä yhteiskuntarauha tai vakaus säilytetään, pohtii Siukosaari.

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Uusi pääministeri on pääsemättömissä Venäjän kanssa. Britannia on Boris Johnsonin johdolla tukenut merkittävästi Ukrainaa sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Maa on sitoutunut sotilaalliseen ja taloudelliseen apuun, jotta Venäjä ei pääsisi sotatoimissaan niskan päälle. Sillä on luonnollisesti hintansa myös Britanniassa.