Vaalikamppailu Iso-Britannian seuraavasta pääministeristä alkaa tänään – mutta voiko seuraava konservatiivijohtaja olla muutakin kuin valkoihoinen britti?

Kisassa on mukana kahdeksan ehdokasta, kertoo BBC .

Ennakkosuosikin juuret löytyvät Intiasta

Sunak olisi myös maan ensimmäinen pääministeriksi yltänyt hindu. Saarivaltion etninen kirjavuus alkaa näkyä myös poliittisen eliitin kerhossa, sillä puoluejohtajan pallille on Sunakin ohella pyrkimässä useita muitakin ehdokkaita, joiden perhetausta on kaukana Brittein saarilta ja Euroopasta.

– Tässähän se testataan. Tietysti konservatiivipuolueessa on ollut myös naispääministereitä, niin se ei ehkä ole tämäntyyppisten kysymysten suhteen samalla tavalla konservatiivinen, sanoo Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen STT:lle.

Miettisen mukaan erityisesti Rishi Sunakin taustassa on paljon sellaista, jonka voi olettaa puhuttelevan ainakin osaa konservatiiviäänestäjistä.

– Hän tulee aika vaatimattomista oloista, mutta on myöhemmin käynyt eliittiyliopistot ja päässyt vaikutusvaltaisiin tehtäviin. Hän edustaa sellaista henkilökohtaista narratiivia, jota monet konservatiivit haluavat Britannian edustavan, eli että on mahdollista omalla työllä nousta merkittävään asemaan.

Nykyisin Sunak on juurtunut Britannian yläluokkaan upporikkaaseen sukuun kuuluvan vaimonsa Akshata Murthyn kanssa. Pariskunta kuuluu Britannian rikkaimpiin ihmisiin, kertoo Timesin listaus . Vaimon verojärjestelyt ovat myös varjostaneet Sunakin poliittista uraa .

Puolueen oikeistosiipi aikoo haastaa Sunakin

Konservatiivipuolueen johtajaksi valittava ihminen nousee myös maan pääministeriksi, ellei työväenpuolueen kaavailema epäluottamuslauseäänestys onnistu kaatamaan Boris Johnsonin hallitusta. Johnsonin on määrä olla vallassa seuraajan valintaan asti.

Brittimediassa on etukäteen arveltu, että lopullinen kädenvääntö puoluejohtajan paikasta ja sitä kautta todennäköisesti pääministerin pestistä käydään maltillista linjaa edustavan Sunakin ja puolueen oikealta laidalta tulevan haastajan välillä. Todennäköisin oikean laidan finaalihaastaja on Miettisen mukaan Johnsonin hallituksen ulkoministeri Liz Truss, joka tunnetaan kovan brexitin kannatuksestaan ja kovan linjan talousoikeistolaisesta linjastaan. Myös Johnsonin hallitukseen kuulunut Penny Mordaunt on Miettisen mukaan vahva ehdokas.