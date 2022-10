Rishi Sunakista tulee Britannian nuorin pääministeri yli 200 vuoteen – "Hän saa hoidettavakseen aika kaaoksessa olevan maan"

Ex-valtiovarainministeri Rishi Sunakista, 42, on tulossa Ison-Britannian uusi pääministeri.

– Rishi Sunak on ammattimainen, vaikka onkin nuori. Hän tuo varmasti luottamusta markkinoihin talouspolitiikan näkökulmasta, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Janica Ylikarjula MTV Uutiset Livessä.

Sunakista tulee Ison-Britannian nuorin pääministeri vuoden 1812 jälkeen. Hän on myös maan ensimmäinen intialaistaustainen pääministeri.

Epämieluisa ennätys talouspolitiikassa

Rishi Sunak on asiantuntijan mukaan talouspolitiikassa Liz Trussia konservatiivisempi.

– Truss oli paljon riskejä ottava henkilö. Sunak on toiminut aiemmin valtiovarainministerinä, eli se tiedetään suunnilleen, millaista politiikkaa hän alkaa tehdä. Todennäköisesti hän tulee korostamaan sitä, että inflaatio pitää saada alas ja Britannian keskuspankin itsenäisyydestä on pidettävä kiinni, Ylikarjula sanoo.

– Sunakiin on selkeästi vahvempi luottamus kuin hänen edeltäjäänsä.

Tuki Ukrainalle jatkuu

Iso-Britannia on ollut yksi vahvimpia Ukrainan tukijoita Venäjän aloitettua hyökkäyssodan helmikuussa. Maa on ollut myös vahvasti länsimaiden yhdessä Venäjälle asettamien pakotteiden takana.

– Britannia on tukenut Ukrainaa taloudellisesti ja poliittisesti, sekä antanut myös aseellista apua. Veikkaan, että sama suunta jatkuu. Veikkaan myös, että koska taloustilanne on nyt niin haastava, Britanniassakin joudutaan miettimään, miten Ukrainan taloudellinen tukeminen onnistuu, EK:n johtava asiantuntija arvioi.

– Taloustilanne Britanniassa on tällä hetkellä aika hirveässä jamassa. On ennustettu, että ensi vuonna G20-maista, eli maailman rikkaimmista maista, Britannian talouskasvu tulee olemaan toiseksi heikointa Venäjän jälkeen. Ja Venäjä on kuitenkin massiivisten talouspakotteiden kohteena, hän toteaa maan taloustilanteesta.