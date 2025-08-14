Miehen murhasta epäillään kolmea lasta Englannissa

Alexander Cashford murha, sheppey
Poliisit ja huumekoirat partioivat tapahtumapaikalla lähellä Warden Bayn rantaa miehen kuoleman jälkeen Sheppeyn saarella.AOP
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

Kolmen lapsen epäillään murhanneen miehen Kaakkois-Englannissa, Kentissä sijaitsevalla Sheppeyn saarella.

49-vuotias Alexander Cashford löydettiin kuolleena rannalta vain tunti sen jälkeen, kun hän oli saapunut paikalle.

Poliisi on pidättänyt tapaukseen liittyen kolme nuorta. Epäillyt, 16-vuotias tyttö sekä 14- ja 15-vuotiaat pojat, ovat kaikki kotoisin Lontoosta ja nyt syytettynä murhasta. Lisäksi poliisi on pidättänyt 12-vuotiaan tytön liitettynä tapaukseen.

Poliisin mukaan Cashford joutui pahoinpitelyn kohteeksi rannalla. Pahoinpitelyssä oli käytetty kiviä sekä lasipulloja, joista aiheutui miehelle laajat vammat. Cashford todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Tutkinta on vielä kesken ja paikallinen poliisi pyytää silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä.

Asiasta uutisoi suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

