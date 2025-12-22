Pääministeri on pyytänyt anteeksi juutalaisyhteisöön kohdistettua iskua.
Australian Bondi Beachin joukkoampumisen epäilty on siirretty pois sairaalasta. Australian poliisi kertoo epäillyn olevan nyt vangittuna.
Viikko sitten sunnuntaina juutalaisyhteisöä vastaan tehdystä joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. 50-vuotias isä kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias poika vietiin tapahtumapaikalta kriittisessä tilassa sairaalaan.
Poikaa vastaan on nostettu syytteet muun muassa 15 murhasta ja terrorismirikoksesta. Ampujia motivoi tiettävästi ääri-islamistinen Isis-ideologia.
"Pääministerinä tunnen olevani vastuussa"
Australian pääministeri Anthony Albanese pyysi maanantaina tapahtunutta anteeksi maan juutalaisyhteisöltä.
– Pääministerinä tunnen olevani vastuussa ja olen pahoillani siitä, mitä juutalainen yhteisö ja koko maamme on joutunut kokemaan, Albanese sanoi tiedotustilaisuudessa.
Pääministeri on ilmoittanut useista mahdollisista toimista joukkoampumisen jälkimainingeissa. Australiassa muun muassa poliisin ja tiedustelupalvelun toimintaa aiotaan tarkastella sekä aselakeihin suunnitellaan kiristyksiä.