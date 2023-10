Israel on iskenyt Libanoniin – MTV seuraa sotaa Israelissa

Hamasin iskut on tuomittu laajalti. Näin on tehnyt myös Suomen valtiojohto

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

5.30: Israel on iskenyt Libanoniin

Israel on tehnyt iskuja Libanoniin varhain tiistaina, kertoo Israelin asevoimat .

Iskut on asevoimien mukaan kohdistettu libanonilaisen Hizbollah-äärijärjestön kohteisiin.

Gazaa hallitsevan terroristijärjestö Hamasin toissaviikolla alkaneen hyökkäyksen jälkeen Israelin ja Libanonin raja-alueella tapahtuneissa iskuissa on kuollut yhteensä kymmenen ihmistä Libanonin puolella ja kaksi ihmistä Israelin puolella.

Konfliktin Israelin asevoimien ja Iranin tukeman radikaali-islamistisen Hizbollahin välillä on pelätty yltyvän entisestään. Israel on evakuoinut Pohjois-Israelissa tuhansia asukkaita lähellä Libanonin rajaa.

Valkoisen talon mukaan Biden matkustaa myös Jordaniaan, jossa presidentin on tarkoitus tavata Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi , palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sekä Jordanian kuningas Abdullah .

Äärijärjestö Hamasin entinen johtaja Khaled Meshaal kertoi tänään järjestöllä olevan vankeina korkea-arvoisia israelilaisupseereita Gazan divisioonasta. Hamasilla on vankeja noin 200.

Meshaalin mukaan Israelin vankiloissa on 6 000 mies- ja naisvankia, jotka Hamas haluaa vapautetuksi vastineeksi israelilaisvangeista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on puhunut puhelimessa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle, kertoo venäläinen uutistoimisto TASS.

Putin on ilmaissut pahoittelunsa Hamasin iskussa ja konfliktissa menehtyneiden israelilaisten läheisille. Hän on kertonut myös Venäjän olevan valmis auttamaan vihamielisyyksien lopettamisessa alueella ja ratkaisemaan konfliktin rauhanomaisesti.

EU aikoo perustaa humanitaarisen ilmasillan Egyptin kautta Gazaan, sanoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Ensimmäiset kaksi avustuslentoa on hänen mukaansa määrä lentää jo tällä viikolla.



Gazaa ilmaiskuin moukaroiva Israel on asettanut Gazan täysin saartoon. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Gazassa riittää vettä, sähköä ja polttoainetta vain 24 tunniksi ennen todellista katastrofia



CNN:n mukaan tonneittain avustustarvikkeita on kasaantunut Egyptin puolelle rajaa raja-aseman pysyttyä suljettuna suuren osan ajasta sen jälkeen kun Israel aloitti ilmaiskut Gazan kaistalle.