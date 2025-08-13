IL: Gazalaiset oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa – linjaus muuttui

2:45imgTältä Gaza näytti ennen sotaa ja lähes kaksi vuotta myöhemmin.
Julkaistu 53 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa, selviää Iltalehden haltuunsa saamasta uudesta Maahanmuuttoviraston muistiosta.

Iltalehden mukaan uuden ohjeistuksen sisältävä muistio on allekirjoitettu viime perjantaina.

– Ohjeistus koskee Gazasta tulevia turvapaikanhakijoita ja se ohjaa myöntämään heille turvapaikan tuoreen maatiedon valossa, IL kertoo muistion sisällöstä.

Muistion mukaan Gazan tilanteesta kokoustettiin 4. kesäkuuta Maahanmuuttovirastossa. Luonnokseen ei IL:n mukaan tullut eriävää mielipidettä Maahanmuuttoviraston asiantuntijoilta. Muistion mukaan Israel vainoaa gazalaisia.

– Israelin gazalaisiin kohdistamat toimet voidaan katsoa ulkomaalaislain 87 a §:n tarkoittamiksi vainoksi katsottaviksi teoiksi, jotka ovat laatunsa tai toistuvuutensa vuoksi sellaisia, että ne loukkaavat vakavasti perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, IL kertoo muistion sisällöstä.

Lue myös: Dronevideo jättää sanattomaksi: Näin Gaza muuttui tomuksi alle kahdessa vuodessa

Israelin suuri maahyökkäys Gazaan alkoi? Hamas: Aggressiivisia tunkeutumisiskuja

Lisää aiheesta:

Macron ja Kallas jyrähtivät panttivankivideoista: "Paljastavat Hamasin barbaarisuuden"Gazan tilanne repii eduskuntaaUlkoministeri Valtonen kommentoi kirjekohua: Suomi tuomitsee kaiken oikeudettoman väkivallanLavrov: "Israelin Gazan pommitukset kansainvälisen oikeuden vastaisia" Alkaako maahyökkäys? Israelin armeija kehottaa siviilejä poistumaan Gazan kaupungista – aikaa 24 tuntiaKaikille afganistanilaisille naisille ja tytöille myönnetään pakolaisasema pelkän sukupuolen perusteella
GazaMaahanmuuttovirastoIsraelIsraelin ja Hamasin sotaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Gaza