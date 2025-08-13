IL: Gazalaiset oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa – linjaus muuttui

Kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa, selviää Iltalehden haltuunsa saamasta uudesta Maahanmuuttoviraston muistiosta.
Iltalehden mukaan uuden ohjeistuksen sisältävä muistio on allekirjoitettu viime perjantaina.
– Ohjeistus koskee Gazasta tulevia turvapaikanhakijoita ja se ohjaa myöntämään heille turvapaikan tuoreen maatiedon valossa, IL kertoo muistion sisällöstä.
Muistion mukaan Gazan tilanteesta kokoustettiin 4. kesäkuuta Maahanmuuttovirastossa. Luonnokseen ei IL:n mukaan tullut eriävää mielipidettä Maahanmuuttoviraston asiantuntijoilta. Muistion mukaan Israel vainoaa gazalaisia.
– Israelin gazalaisiin kohdistamat toimet voidaan katsoa ulkomaalaislain 87 a §:n tarkoittamiksi vainoksi katsottaviksi teoiksi, jotka ovat laatunsa tai toistuvuutensa vuoksi sellaisia, että ne loukkaavat vakavasti perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, IL kertoo muistion sisällöstä.