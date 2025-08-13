Israelin suuri maahyökkäys Gazaan alkoi? Hamas: Aggressiivisia tunkeutumisiskuja

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen Hamasin tiedottajan mukaan Israelin maajoukot tekevät aggressiivisia tunkeutumisiskuja Gazan kaupunkiin.
Israelin armeija ei ole kommentoinut asiaa, eikä tietoja ole vahvistettu riippumattomista lähteistä. Hamasin tiedottaja tuomitsi hyökkäykset vaarallisena eskalaationa.
Israelin armeija hyväksyi aiemmin tänään uuden kehyksen hyökkäyssuunnitelmalle Gazassa. Israel päätti viime viikolla, että maan joukot ottavat haltuunsa Gazan kaupungin.
Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israel on lisännyt iskuja kaupunkiin viime päivinä. Väestönsuojeluviraston mukaan Israel on iskenyt raskaasti erityisesti Zeitounin ja Sabran asuinalueille.
Israelin hallituksen päätös vallata Gazan kaupunki on saanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä monilta Israelia perinteisesti tukevilta mailta.
Gazan kaupungin valtaamisen on varoitettu lisäävän humanitaarista hätää alueella, joka useiden kansainvälisten järjestöjen mukaan kärsii jo nälänhädästä.