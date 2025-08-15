YK: Gazassa lähes 1 800 ihmistä on kuollut apua hakiessaan

Gazassa on toukokuun lopusta lähtien ainakin 1 760 ihmistä kuollut hakiessaan apua. Asiasta kertoo YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto.
Gazassa kuolleiden määrä on noussut useilla sadoilla elokuun alussa julkaistuihin viimeisimpiin lukuihin verrattuna.
Suurin osa kuolemista on YK:n mukaan Israelin asevoimien tekemiä surmia.
Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on kirjannut kuolleiden määrät toukokuun lopun ja elokuun puolivälin välisenä aikana.
Lähes tuhat kuolemista tapahtui Gazan humanitaarisen säätiön tukikohtien läheisyydessä ja yli 700 huoltosaattueiden reittien varrella.