YK: Gazassa lähes 1 800 ihmistä on kuollut apua hakiessaan

LK 15.8.2025 Apupaketit laskeutuivat laskuvarjojen varassa Jabalian lähelle Gazan pohjoisosassa 14. elokuuta 2025.
Apupaketit laskeutuivat laskuvarjojen varassa Jabalian lähelle Gazan pohjoisosassa torstaina.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 15.08.2025 18:36

MTV UUTISET – STT

Gazassa on toukokuun lopusta lähtien ainakin 1 760 ihmistä kuollut hakiessaan apua. Asiasta kertoo YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto.

Gazassa kuolleiden määrä on noussut useilla sadoilla elokuun alussa julkaistuihin viimeisimpiin lukuihin verrattuna.

Suurin osa kuolemista on YK:n mukaan Israelin asevoimien tekemiä surmia.

Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on kirjannut kuolleiden määrät toukokuun lopun ja elokuun puolivälin välisenä aikana. 

Lähes tuhat kuolemista tapahtui Gazan humanitaarisen säätiön tukikohtien läheisyydessä ja yli 700 huoltosaattueiden reittien varrella.

Lue myös: Ministeri älähti, Maahanmuuttovirasto selventää: Gazalaisille ei automaattista turvapaikkaa Suomesta

Lisää aiheesta:

Gazan viranomaiset: Israelin iskut surmasivat kymmeniä – moni oli odottamassa avustusten jakeluaWHO: Gazasta evakuoidaan tuhatkunta sairaalahoitoa tarvitsevaa EurooppaanYK epäilee: Israel käyttää siviilien näännyttämistä aseenaGazan terveysministeriö: Israelin sota surmannut Gazassa nyt jo yli 30 000 ihmistäIsraelin puolustusministeri: Gazan sota kestää pidempään kuin useita kuukausiaYK varoittaa: Tuhansia siviilejä uhkaa kuolema Gazassa, jos Israel aloittaa laajan maahyökkäyksen
GazaIsraelIsraelin ja Hamasin sotaHamasMaailmanpolitiikkaYKKuolemaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Gaza