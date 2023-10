Biden: Gazan alueen miehittäminen olisi suuri virhe – MTV seuraa sotaa Israelissa

Hamasin iskut on tuomittu laajalti. Näin on tehnyt myös Suomen valtiojohto

Gazan alueen miehittäminen olisi Israelilta suuri virhe, sanoi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa.



Israeliin hyökännyt ääriliike Hamas ei Bidenin mukaan edusta kaikkia palestiinalaisia ihmisiä. Presidentti sanoi kuitenkin, että Hamasin ja libanonilaiseen äärijärjestö Hizbollahin tuhoaminen on välttämätöntä. Biden sanoi uskovansa, että Hamas täytyy tuhota kokonaan.



– Mutta siellä on oltava palestiinalainen määräysvalta. Palestiinan valtiolle on löydettävä tie.



Kahden valtion ratkaisuksi kutsuttu tie on ollut osa Yhdysvaltojen politiikkaa vuosikymmenien ajan, kirjoittaa CBS. Se loisi Israelin viereen itsenäisen valtion viidelle miljoonalle palestiinalaiselle, jotka asuvat Gazan kaistalla ja Jordanjoen länsirannalla.



Israeliin yli viikko sitten hyökänneet Hamasin taistelijat surmasivat ampumalla, puukottamalla ja elävältä polttamalla yli 1 400 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. Bidenin mukaan tällä hetkellä ei ole selviä todisteita siitä, että Iran olisi auttanut Hamasia suunnittelemaan hyökkäystä.



Israelin vastaiskuna Gazan kaistalle tekemissä ilmaiskuissa on tuhoutunut kokonaisia naapurustoja ja kuollut yli 2 600 ihmistä, joista suurimman osan arvioidaan olevan palestiinalaissiviilejä.