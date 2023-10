Apujärjestöt huolissaan: Gazan asukkaiden on mahdotonta hakea apua – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

Kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö ActionAid kertoo, että myös se on menettänyt yhteyden Gazassa toimiviin kollegoihinsa, kertoo BBC.

Järjestö sanoo, että Gazan asukkaiden on mahdotonta hakea apua, kun viestintäyhteyden on poikki, ja kertoo olevansa erittäin huolissaan työntekijöidensä ja Gazan asukkaiden turvallisuuden puolesta.

Järjestö on erityisen huolissaan siitä, että matkapuhelinverkkojen kaatumisen vuoksi ihmiset eivät pääse soittamaan ambulanssia haavoittuneiden luo.

Järjestö on huolissaan Gazan kaistalla työskentelevien työntekijöidensä turvallisuudesta. Järjestö kehoittaa lausunnossaan maailmaa "painostamaan Israelin viranomaisia suojelemaan välittömästi viattomia siviilejä, hoitolaitoksia ja tiimiämme", BBC kertoo.

Kymmenen avustusrekkaa on päässyt Gazaan Israelin ilmapommitusten keskellä, mutta polttoainetta tarvitaan lisää, sanoi Valkoisen talon tiedottaja John Kirby perjantaina.

Israelin armeijan tiedottaja toteaa myös, että Israel on valmis kaikilla rintamilla suojelemaan maansa turvallisuutta.

Hän sanoo myös, että Israel on sitoutunut siihen, että Hamasin ottamat panttivangit saadaan pelastettua.

Israel on iskenyt voimakkaasti Gazan pohjoisosiin perjantai-iltana, uutistoimisto AFP kertoo. Uutistoimiston mukaan Israelin armeija on kertonut tekevänsä jatkuvia iskuja Gazan kaistalle. Israelin armeijan mukaan iskujen kohteena on äärijärjestö Hamas.



Hamas kertoi perjantai-iltana, että tietoliikenneyhteydet ovat katkenneet Gazassa.