Biden vierailulla Israelissa, matka Jordaniaan peruuntui iskuen takia – MTV seuraa sotaa Israelissa

Israelissa kuolonuhreja jo yli 1 400, Gazassa noin 3 000

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vierailee Israelissa keskiviikkona

Der Spiegel: Israelin maahyökkäys ei ala ennen kuin Bidenin vierailu on päättynyt

Israel: Hamasilla yli 120 panttivankia Gazassa

Israel kehottaa Pohjois-Gazassa asuvia siirtymään alueen eteläosiin

UNRWA: Miljoona ihmistä joutunut jättämään kotinsa Gazassa

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan

Hamasin iskut on tuomittu laajalti. Näin on tehnyt myös Suomen valtiojohto