Der Spiegel: Israelin maahyökkäys alkaa Bidenin vierailun jälkeen

Bidenin on määrä saapua Israeliin keskiviikkona. Hän tapaa muun maussa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun .

Israelin laajaa maahyökkäystä Gazaan on odotettu siitä lähtien, kun Hamas teki laajan hyökkäyksen Israeliin lauantaina 7. lokakuuta.

Pääministeri Netanjahu on todennut, että Gazan pommitukset ovat "vasta alkua". Israelin armeijan tiedottajan Richard Hechtin mukaan Israel valmistautuu nyt sodan "seuraaviin vaiheisiin".

Perjantaina Israel vahvisti tehneensä Gazan kaistalle ensimmäisiä iskuja maajoukoillaan. Viikonloppuna yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) kirjoitti, että laajan maahyökkäyksen piti alkaa jo viime viikonloppuna, mutta se viivästyi näkyvyyttä heikentäneen sään vuoksi.

Puolustusvoimien entinen komentaja ja nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) arvioi maanantaina MTV Uutisille, että viivästyksellä on varmasti muitakin syitä kuin heikko sää.

Israelin Gazaan hyökkäävällä armeijalla on kaksi keskeistä tavoitetta, NYT kirjoittaa. Ensimmäinen niistä on valloittaa Gazan kaistaleen pohjoispuolella sijaitseva Gazan kaupunki, josta Israel on käskenyt siviilejä poistumaan.