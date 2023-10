Israelin armeija: Kuolonuhrien määrä Israelissa noussut yli 900:aan – MTV seuraa konfliktia

Israelin armeija kertoi varhain tiistaina, että Israelin kuolonuhrien määrä oli noussut yli 900:aan. Asiasta kirjoittaa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Hamas aloitti lauantaina yllätyshyökkäyksen, jonka kuolonuhrien määrä on noussut Israelissa jo 800:aan. Israelin vastahyökkäyksessä Gazassa kuolonuhreja on Gazan terveysviranomaisten mukaan jo lähes 700.

Hamasin hallussa on Israelin mukaan noin 150 panttivankia, joiden joukossa on sekä siviilejä että sotilaita. Hamas uhkasi maanantaina aloittaa sieppaamiensa panttivankien tappamisen, jos Israel jatkaa iskujaan Gazan siviilikohteisiin ilman ennakkovaroitusta.

Maanantai 9.10.

– Tilanne on kiistatta vakava, koska meillä on kymmeniä suomalaisia, jotka eivät nyt pääse palaamaan Suomeen vaikka haluaisivat, koska lentoyhteyksiä on sen verran peruttu, Tanner kertoo.

Äärijärjestö Hamasin toissa päivänä aloittaman hyökkäyksen kuolonuhrien määrä Israelissa on noussut 800:aan, kertovat Israelin viranomaiset. Loukkaantuneita on yli 2 600. Tämän lisäksi Hamasin hallussa on liki 150 panttivankia.



Israelin vastahyökkäyksessä Gazassa ainakin 560:n tiedetään saaneen surmansa. Haavoittuneita on liki 3 000.



Israelin armeija on määrännyt satojatuhansia reserviläisiä palvelukseen, ja maan arvellaan valmistelevan maahyökkäystä Gazaan.