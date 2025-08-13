Al-Jazeera: Israelin sunnuntain iskussa Gazaan kuoli kuusi toimittajaa

Israel teki ilmaiskun toimittajien käyttämään telttaan Gazan kaupungissa. Toimittajien surmaaminen on herättänyt kritiikkiä Israelia kohtaan.

Israelin sunnuntaisessa iskussa Gazaan kuoli yhteensä kuusi toimittajaa, kertoo qatarilaismedia al-Jazeera.

Tiistaina al-Jazeera täsmensi aiemmin kerrottuja tietoja, joiden mukaan iskussa kuoli viisi median omaa toimittajaa. Toimittajia kuoli iskussa kaikkiaan kuusi, joista neljä oli al-Jazeeran toimittajia. Kaksi muuta kuollutta työskenteli freelancerina.

Kuolonuhreista kertoo myös muun muassa lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ). Järjestön mukaan iskussa haavoittui lisäksi kaksi toimittajaa.

Israel teki ilmaiskun myöhään sunnuntaina toimittajien käyttämään telttaan Gazan kaupungissa. Al-Jazeeran mukaan kyseessä oli mediateltta, johon toimittajat olivat kokoontuneet työskentelemään.

Toimittajien surmaaminen ja heihin kohdistettu isku ovat herättäneet kansainvälistä kritiikkiä Israelia kohtaan. Media-alan järjestöjen lisäksi muun muassa EU on tuominnut toimittajien tappamisen.

Yksi tunnetuimmista Gazan sodan raportoijista

Israel ilmoitti iskun jälkeen surmanneensa al-Jazeeran kirjeenvaihtajan Anas al-Sharifin. Israelin asevoimat väitti, että al-Sharif olisi toimittajaksi tekeytynyt Hamasin terroristisolun johtaja.

Al-Jazeera on tuominnut toimittajiin kohdistetun iskun sekä kiistänyt al-Sharifista esitetyt väitteet. Media on kertonut al-Sharifin olleen yksi sen tunnetuimmista Gazan sodan raportoijista.

CPJ ilmaisi jo viime kuussa huolensa Israelin asevoimien al-Sharifiin kohdistamasta lokakampanjasta, joka ennakoi järjestön mukaan hänen surmaamistaan.

CPJ, YK:n sananvapauden erityisraportoija sekä Toimittajat ilman rajoja -järjestö ovat sanoneet, että Israelin asevoimilla on tapana julkaista terrorismisyytöksiä ilman todisteita ennen toimittajien tarkoituksellista tappamista.

Toimittajat ilman rajoja muistuttaa, että Israel ei ole esittänyt selviä todisteita al-Sharifin väitetyistä terrorismikytköksistä.

Al-Sharifin on kerrottu työskennelleen aiemmin viestintätehtävissä Hamasin toimistossa. BBC:n mukaan viimeisimmissä sosiaalisen median päivityksissään hän kritisoi Hamasia.

CPJ:n mukaan yhteensä 192 toimittajaa on kuollut Gazassa lokakuussa 2023 alkaneen sodan aikana. Lähes kaikki ovat olleet palestiinalaisia toimittajia, jotka Israel on surmannut.