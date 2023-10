Tiedusteluarvio: Sairaalaräjähdyksessä kuoli 100–300 – MTV seuraa sotaa Israelissa

Israelissa kuolonuhreja jo yli 1 400, Gazassa noin 3 000

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

Israel: Hamasilla yli 200 panttivankia Gazassa

Israel kehottaa Pohjois-Gazassa asuvia siirtymään alueen eteläosiin

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan

5.31: Tiedusteluarvio: Sairaalaräjähdyksessä kuoli 100–300 ihmistä



AFP:n näkemän asiakirjan mukaan Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on arvioinut, että Gazan sairaalaräjähdyksessä kuoli todennäköisesti 100–300 ihmistä.

Uhrien määrästä ei ole varmuutta. Hamasin hallitseman Gazan viranomaiset ovat väittäneet, että räjähdyksessä kuoli noin 500 ihmistä, mitä taas Israel on pitänyt vahvasti liioiteltuna.



Hamas on sanonut tapahtuneen olleen Israelin isku, kun taas Israel on syyttänyt räjähdyksestä Islamilainen jihad -äärijärjestöä. Useat vahvistetut ja vahvistamattomat tiedot viittaavat siihen, ettei kyseessä ollut Israelin isku.



5.30: Biden lähettää tänään kongressille pyynnön rahoituksesta Israelin ja Ukrainan tukemiseksi

Puheessaan Biden rinnasti Hamasin ja Venäjän. Bidenin mukaan kumpikin pyrkii tuhoamaan naapurissaan olevan demokratian.



Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo lähettää tänään kongressille kiireisen pyynnön rahoituksesta, jolla on määrä tukea maan tärkeitä liittolaisia, mukaan lukien Israelia ja Ukrainaa.



Bidenin mukaan kyseessä on sijoitus, joka tuottaa Yhdysvalloille turvallisuutta sukupolvien ajan.



– Se auttaa meitä pitämään amerikkalaiset joukot poissa vaarasta. Se auttaa meitä rakentamaan maailmaa, joka on turvallisempi, rauhallisempi ja vauraampi lapsillemme ja lastenlapsillemme, Biden kuvaili.



5.29: Luottoluokittaja Moody's asetti Israelin A1-luokituksen tarkkailuun



Moody'sin mukaan konfliktin vakavuus lisää mahdollisuutta pitkäkestoiseen luottovaikutukseen.



Luottoluokitusyhtiö Moody's on laittanut Israelin valtion tarkkailuun mahdollisen luottoluokituksen alentamisen varalta. Israelin luottoluokitus Moody'silla on tätä nykyä A1.



Moody's perustelee päätöstä Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisellä konfliktilla, jota yhtiö kuvailee odottamattomaksi ja väkivaltaiseksi.



Moody'sin mukaan konfliktin vakavuus lisää mahdollisuutta pitkäkestoiseen luottovaikutukseen.

1:00 Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä luonnehtii Israelin houkuttelua maahyökkäykseen ansaksi.

5.29: CNN: Sotilaallinen toiminta lisääntynyt Israelin ja Gazan välisellä rajalla



Sotilaallinen toiminta on lisääntynyt Israelin ja Gazan välisellä rajalla varhain perjantaiaamuna, kertoo uutiskanava CNN.



Videolla näkyy valoammuksia sekä valojuovaluoteja raskaan tulituksen äänten saattelemana. CNN:n toimittaja kertoo videolla kuulleensa ampumisen ääniä sekä kaukaisuudesta kantautuvia räjähdyksiä.



Uutiskanava ei pysty antamaan tarkempia tietoja rajalla havaitusta sotilaallisesta toiminnasta.



Israelin asevoimien edustaja painotti, että he eivät aio kertoa, milloin, missä tai miten asevoimat aikoo edistää sotilaallisia toimiaan.



CNN:n mukaan israelilaispoliitikot ovat hyväksyneet maahyökkäyksen Gazaan.

2:12 Egypti on hyväksynyt 20 avustusrekan päästämisen Gazaan Rafahin rajanylityspaikan kautta.

5.28: CNN: Rafahin rajanylityspaikka tuskin aukeaa tänään – humanitaarista apua Gazaan ehkä viikonloppuna



Egyptin ja Gazan välisen Rafahin rajanylityspaikan ei odoteta avautuvan vielä tänään humanitaariselle avulle, kertovat useat lähteet uutiskanava CNN:lle.



Egyptiläislähteet kertoivat eilen, että Rafahin rajanylityspaikka olisi määrä avata tänään perjantaina. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on maininnut perjantain mahdollisena avautumispäivänä.



CNN:n mukaan yhdysvaltalaisvirkamiehet odottavat nyt, että ensimmäinen rekkasaattue pääsisi ylittämään rajan Gazaan viikonloppuna, mahdollisesti lauantaina.

5.26: Yhdysvallat sanoo ampuneensa alas Jemenistä laukaistuja ohjuksia

Lähi-idässä operoiva Yhdysvaltain sota-alus on ampunut alas Jemenin huthikapinallisten ampumia ohjuksia, joiden päämääränä oli mahdollisesti Israel, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon.



Iranin tukemat huthikapinalliset ampuivat parin ohjuksen lisäksi useita drooneja, jotka yhdysvaltalainen hävittäjäalus tuhosi.



Pentagonin lehdistösihteeri Pat Ryder sanoi uutiskanava CNN:n mukaan, että tässä vaiheessa ei voi varmuudella sanoa, mikä oli ohjusten ja droonien kohde. Ne suuntasivat Ryderin mukaan pohjoiseen pitkin Punaistamerta ja mahdollisesti kohti kohteita Israelissa. (STT)

19.05: Israelin puolustusministeriö: Yhdysvaltain panssariajoneuvolähetys on saapunut perille

Israelin puolustusministeriö sanoi X:ssä julkaistussa viestissä, että ajoneuvot "siirretään (Israelin armeijalle) korvaamaan sodan aikana vaurioituneita ajoneuvoja".

Yhdysvallat on luvannut lisätä sotilaallista tukeaan Israelille - joka on jo nyt keskimäärin 3,8 miljardia dollaria vuodessa - sodan keskellä. Yhdysvaltain Pentagonin mukaan Israeliin on tiistaina lähetetty jo viisi ase- ja varustelähetystä 7. lokakuuta lähtien.

18.55:Egyptiläisen uutiskanavan mukaan Rafahin rajanylityspaikka aukeaa perjantaina

Egyptin ja Gazan kaistan välinen Rafahin rajanylityspaikka avataan perjantaina, kertoo egyptiläinen valtioon sidoksissa oleva uutiskanava Al Qahera News. Samaan aikaan vetoomukset avun saamiseksi saarretun Gazan siviileille ovat lisääntyneet.

Sadat avustustarvikkeilla lastatut kuorma-autot olivat yhä tänään Egyptin puolella odottamassa pääsyä Gazan puolelle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden arvioi aiemmin tänään avustuskuljetusten ylittävän Egyptin ja Gazan välisen rajan aikaisintaan perjantaina.

Rafah on ainoa reitti sisään tai ulos Gazasta, jota Israel ei kontrolloi.

18.35: Ainakin yhdeksän Britannian kansalaisen on vahvistettu kuolleen Hamas-taistelijoiden iskussa

Ainakin yhdeksän Britannian kansalaisen on vahvistettu kuolleen Hamas-taistelijoiden iskussa Israeliin 7. lokakuuta, ja lisäksi seitsemän on kateissa, kertoi pääministeri Rishi Sunakin tiedottaja torstaina.

– Voimme nyt vahvistaa, että ainakin yhdeksän Britannian kansalaista sai traagisen surmansa, tiedottaja sanoi toimittajille.

– Lisäksi seitsemän Britannian kansalaista on kateissa, ja joidenkin heistä pelätään olevan kuolleiden tai siepattujen joukossa. (Reuters)

18.18: Israelin puolustusministeri sanoi joukoilleen, että he näkevät pian Gazan "sisältäpäin"

Uutistoimisto Reutersin mukaan Israelin puolustusministeri Yoav Gallant kertoi rajan lähellä oleville jalkaväkijoukoille, että he näkevät pian Gazan "sisältäpäin".

– Näette Gazan nyt kaukaa, näette sen pian sisältä. Komento tulee, hän sanoi lausunnon mukaan. (Reuters)