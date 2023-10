Ei herkille: Video näyttää Gazan sairaalaiskun tuhot

Ilmaisku on tuomittu hyvin nopeasti sen jälkeen, kun uutinen iskusta alkoi levitä. Tämän hetken tietojen mukaan iskussa on kuollut satoja ihmisiä.

Sairaaloiden evakuointi mahdotonta

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin äärijärjestö Hamasin toissa viikolla tekemän hyökkäyksen jälkeen.

Israel on aiemmin antanut Gazan pohjoisosaan evakuointikäskyn, mutta erityisesti sairaaloiden evakuointi on mahdotonta. Jo aiemmin Maailman terveysjärjestö WHO varoitti lausunnossaan, että tuhansien sairaalapotilaiden pakottaminen evakuoitumaan jo täysiin sairaaloihin Gazan eteläosaan voi olla kuolemantuomio sairaille ja haavoittuneille.