Israelin ja Hamasin sodan tapahtumat 25.10.2023

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

Ainakin 6546 palestiinalaista on kuollut Israelin tekemissä iskuissa lokakuun 7. päivän jälkeen, kertoo Hamasin hallitsema Gazan terveysministeriö. Kuolleista 2704 on terveysministeriön mukaan lapsia. Ilmoituksen mukaan Israelin iskuissa on haavoittunut tähän mennessä 17 439 ihmistä.