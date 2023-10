Ulkoministeri Valtonen Gazan sairaalaräjähdyksestä: "Erittäin tärkeää, että selvitetään luotettavasti"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Gazan sairaalaräjähdystä sanomalla, että on erittäin tärkeää kaikin mahdollisin keinoin kansainvälisesti ja luotettavasti selvittää, mitä on tapahtunut, ketkä ovat iskun takana.

Hän sanoo, että on itsestään selvästi väärin, jos isku on kohdistunut sairaalaan ja siviili-infrastruktuuriin.

– Se on humanitaarisen oikeuden vastaista. Mutta kun Gazan tilanne on mikä on, tietoja on vaikeaa todentaa.