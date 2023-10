Biden Israelille: Noudattakaa sodan sääntöjä, Gazassa kuollut noin 1200 ihmistä – MTV seuraa sotaa Israelissa

Israelin iskujen ravistelemassa Gazassa on saanut surmansa noin 1 200 ihmistä, sanoo palestiinalaisten terveysministeriö. Kuolonuhrien määrä on kasvanut edellisestä noin 200:lla.

Lisäksi alueella on ministeriön mukaan haavoittunut noin 5 600 ihmistä.

Israel on tehnyt ilmaiskuja yli kahden miljoonan palestiinalaisen asuttamaan Gazaan sen jälkeen, kun islamistinen äärijärjestö Hamas teki lauantaina yllätysiskun Israeliin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua noudattamaan sodan sääntöjä.

Tuore lausunto on ensimmäinen kerta, kun Biden on peräänkuuluttanut minkäänlaista pidättyväisyyttä siinä, miten Israel vastaa Hamasin lauantaiseen yllätyshyökkäykseen.

Tuoreessa konfliktissa on tiettävästi saanut surmansa yhteensä jo päälle 2 000 ihmistä.

Yhdysvallat on siirtänyt muun muassa maailman suurimman lentotukialuksen USS Gerald. R. Fordin alueelle. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan toinenkin lentotukialus olisi kohta tarjolla, jos sille on tarvetta.

– Yhdysvallat tukee Israelia. Heillä on meidän tukemme tänään, huomenna – heillä on se joka päivä, Blinken sanoi toimittajille juuri ennen lähtöä.

5.32: YK: Lähes 340 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazassa

Lähes 340 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazan kaistalla, sanoo YK:n humanitaarisen avun toimisto OCHA.

Biden kertoi myös ilmaisseensa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle, että sen on syytä noudattaa sodankäynnin lakeja operaatiossaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on aloittanut neuvotteluprosessin äärijärjestö Hamasin kanssa sen ottamien panttivankien vapauttamiseksi.

Asiasta kertoi uutistoimisto AFP turkkilaislähteisiinsä vedoten. Lähde vahvisti näin turkkilaisen yksityisen tv-kanavan Habertürkin tiedot.



Israelin mukaan Hamas on ottanut hyökkäyksen aikana noin 150 panttivankia, joiden joukossa on israelilaisten lisäksi muun muassa thaimaalaisia, yhdysvaltalaisia ja saksalaisia.



Erdogan on tarjoutunut välittäjäksi rauhan palauttamiseksi ja lisännyt neuvotteluja Lähi-idän kollegojensa kanssa.



Keskiviikkona Erdogan neuvotteli Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin ja Algerian presidentin Abdelmadjid Tebbounen kanssa, kertoi turkkilainen uutistoimisto Anadolu.