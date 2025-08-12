Lähes 200 toimittajaa kuollut Gazassa – EU tuomitsee Israelin iskut

Julkaistu 12.08.2025 05:19

MTV UUTISET – STT

Israelin asevoimat tappoi sunnuntaina viisi al-Jazeeran toimittajaa Gazan kaistalla. Asevoimat syytti yhtä heistä terrorismikytköksistä.

Euroopan unioni tuomitsee viiden al-Jazeeran toimittajan tappamisen Israelin iskussa. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kertoi asiasta maanantai-iltana EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen.

Israelin asevoimat tappoi sunnuntai-iltana qatarilaismedia al-Jazeeran toimittajan Anas al-Sharifin Gazan kaistalla. Iskussa kuoli myös neljä muuta median toimittajaa.

192 toimittajaa kuollut Gazassa

Asevoimat väitti al-Sharifin olleen Hamasin terroristisolun johtaja. Kallaksen mukaan tällaisissa tapauksissa vaaditaan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti selkeitä todisteita, jotta toimittajat eivät joutuisi iskujen kohteeksi.

Lehdistönvapausjärjestö CPJ ja YK:n sananvapauden erityisraportoija kertoivat jo viime kuussa olevansa huolissaan al-Sharifin turvallisuuden puolesta, kun Israelin asevoimat alkoi julkisesti levittää syytöksiä al-Sharifin Hamas-yhteyksistä. Molempien mukaan Israelin asevoimilla on tapana julkaista terrorismisyytöksiä ennen toimittajien tarkoituksellista tappamista.

CPJ:n mukaan yhteensä 192 toimittajaa on kuollut Gazassa lokakuussa 2023 alkaneen sodan aikana. Lähes kaikki ovat olleet palestiinalaisia toimittajia, jotka Israel on surmannut.

