Lähes 200 toimittajaa kuollut Gazassa – EU tuomitsee Israelin iskut

Israelin asevoimat tappoi sunnuntaina viisi al-Jazeeran toimittajaa Gazan kaistalla. Asevoimat syytti yhtä heistä terrorismikytköksistä.
Euroopan unioni tuomitsee viiden al-Jazeeran toimittajan tappamisen Israelin iskussa. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kertoi asiasta maanantai-iltana EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen.
Israelin asevoimat tappoi sunnuntai-iltana qatarilaismedia al-Jazeeran toimittajan Anas al-Sharifin Gazan kaistalla. Iskussa kuoli myös neljä muuta median toimittajaa.
Lue myös: Israel surmasi al-Jazeeran toimittajia
192 toimittajaa kuollut Gazassa
Asevoimat väitti al-Sharifin olleen Hamasin terroristisolun johtaja. Kallaksen mukaan tällaisissa tapauksissa vaaditaan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti selkeitä todisteita, jotta toimittajat eivät joutuisi iskujen kohteeksi.
Lehdistönvapausjärjestö CPJ ja YK:n sananvapauden erityisraportoija kertoivat jo viime kuussa olevansa huolissaan al-Sharifin turvallisuuden puolesta, kun Israelin asevoimat alkoi julkisesti levittää syytöksiä al-Sharifin Hamas-yhteyksistä. Molempien mukaan Israelin asevoimilla on tapana julkaista terrorismisyytöksiä ennen toimittajien tarkoituksellista tappamista.
CPJ:n mukaan yhteensä 192 toimittajaa on kuollut Gazassa lokakuussa 2023 alkaneen sodan aikana. Lähes kaikki ovat olleet palestiinalaisia toimittajia, jotka Israel on surmannut.