YK: Israel kehottaa yli miljoonaa Pohjois-Gazassa asuvaa siirtymään Etelä-Gazaan 24 tunnin aikana – MTV seuraa sotaa Israelissa

Israel on kehottanut yli miljoonaa Gazan pohjoisosien asukasta siirtymään alueen eteläosiin 24 tunnin sisällä, kertoo YK:n edustaja.

YK on vedonnut Israelia kumoamaan evakuointimääräyksen, jotta voitaisiin välttyä tuhoisilta seurauksilta.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan on määrä vierailla tänään Israelissa.

Komission lausunnon mukaan kaksikon on määrä osoittaa tukeaan äärijärjestö Hamasin hyökkäysten uhreille sekä tavata Israelin johtoa. Von der Leyenin ja Metsolan vierailun tarkempi ohjelma ei ole vielä valmiina.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin on niin ikään matkaamassa perjantaina Israeliin. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n virkamieslähteen mukaan Austin on tapaamassa Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun ja muita tuoreen konfliktin seurauksena muodostetun hätätilahallituksen jäseniä.

6.04: Suomen ensimmäisen evakuointilennon Tel Avivista on tarkoitus saapua tänään

Ensimmäisen evakuointilennon Israelista on tarkoitus saapua tänään Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoi eilen, että evakuointilennot on tarkoitus järjestää perjantaina ja lauantaina.

Palaamaan halukkaita oli torstaina Tannerin mukaan tiedossa vähän yli 170. Heidän joukossaan on hänen mukaansa Suomen kansalaisia ja mahdollisesti Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Suurin osa palaavista on Israelissa, ja pieni joukko on Tannerin mukaan oleskellut palestiinalaisalueilla.

Yli 423 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Gazassa, sanoo YK. Israel on jatkanut ilmaiskujaan noin kahden miljoonan palestiinalaisen tiheään asuttamalle Gazan kaistalle, jonka se on saartanut täysin.