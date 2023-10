Israelissa kuolonuhreja jo yli tuhat, Gazassa 900, järjestöt varoittavat Gazan humanitäärisestä tilanteesta – MTV seuraa sotaa Israelissa

Yhteenotoissa on kuollut jo noin 3 000 ihmistä useasta maasta, haavoittuneita on useita tuhansia.

EU-maat kokoontuvat ylimääräiseen hätäkokoukseen tänään.

Yhdysvallat eivät aio lähettää sotilaitaan konfliktiin.

Palestiinan presidentti suunnittelee vierailua Venäjälle.

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja. Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan.

Paluu Suomeen konfliktialueilta on vaikeutunut.