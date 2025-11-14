Britannian yleisradioyhtiö BBC sanoo kuitenkin olevansa vahvasti eri mieltä siitä, että kunnianloukkaussyytteelle olisi perusteita.
Britannian yleisradioyhtiö BBC pyytää anteeksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta yhtiön ohjelmaan harhaanjohtavasti editoitua videota.
BBC sanoo, että editointi oli antanut väärän käsityksen siitä, että Trump olisi suoraan kehottanut väkivaltaiseen toimintaan. BBC ei aio näyttää ohjelmaa uudelleen.
Trumpin asianajajat ovat uhanneet haastavansa BBC:n oikeuteen ja vaativansa miljardin dollarin korvauksia, ellei yhtiö julkaise oikaisua, esitä anteeksipyyntöä ja maksa korvauksia.
Syynä on kahdesta eri videosta tehty kooste Trumpin puheesta BBC:n Panorama-ohjelmaan. Se oli arvostelijoiden mukaan tarkoitushakuisesti editoitu niin, että Trump näyttää yllyttävän kongressimellakoihin loppiaisena 2021.
Ohjelma lähetettiin ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja viime vuonna.
Tapauksesta nousseen kohun vuoksi BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutistoiminnasta vastaava johtaja Deborah Turness ilmoittivat jättävänsä tehtävänsä.