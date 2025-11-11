Viestinnän professori pitää BBC:n skandaalia vakavana ja huolestuttavana median luotettavuuden nakertajana.

BBC:n pääjohtaja erosi sen jälkeen, kun tuli ilmi, että BBC oli manipuloinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhetta tavalla, joka esitti tämän paljon todellisuutta huonommassa valossa.

Viestinnän professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta pitää tapausta vakavana ja huolestuttavana.

– Se oli aika iso kolaus BBC:n maineelle ja luotettavuudelle. Se tapa, jolla video oli editoitu, ei oikein täytä riippumattoman ja luotettavan journalismin periaatetta, Väliverronen kommentoi.

Hänen mukaansa tilannetta pahensi entisestään se tosiasia, ettei tapausta tuotu aiemmin julkisuuteen, vaikka se on tapahtunut jo neljä vuotta sitten.

Suomalaiset luottavat mediaan

Väliverronen korostaa, että elämme nykyään maailmassa, jossa väärää tietoa syötetään ja monistetaan jatkuvasti.