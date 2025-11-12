Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haastaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n oikeuteen, kertoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.
– Kyseessä oli niin selvä valeuutinen. Tätä näkee Yhdysvalloissa koko ajan, ja nyt olemme nähneet vastaavaa myös Britanniassa, Leavitt perusteli.
Leavittin mukaan juttua hoitaa presidentin "ulkoinen lakiasiainryhmä". Sen paremmin Leavitt kuin Trump eivät kommentoineet asiaa lähemmin.
Trump kertoi aikaisemmin Fox-kanavan haastattelussa, että hänen "velvollisuutensa" on haastaa BBC oikeuteen.
New York Times kirjoitti maanantaina, että Trump uhkaa BBC:tä miljardin dollarin oikeuskanteella.
Yleisradioyhtiö kertoi aiemmin saaneensa Trumpilta kirjeen, jossa tämä uhkaa yhtiötä oikeustoimilla. BBC sanoi vastaavansa kirjeeseen.
BBC:llä piti kuitenkin olla kirjeen mukaan perjantaihin asti aikaa pyytää anteeksi sekä vetää takaisin ohjelma, josta kaikki lähti liikkeelle.