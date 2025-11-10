Trump kutsui BBC:stä eronneita johtajia korruptoituneiksi ja epärehellisiksi.

Sunnuntaina uutisoitiin, että Britannian yleisradioyhtiön BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutistoiminnasta vastaava johtaja Deborah Turness eroavat kohun saattelemana.

BBC:n Panorama -dokumenttia on kritisoitu katsojien johtamisesta harhaan muokkaamalla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhetta.

Kohu alkoi noin viikko sitten, kun Telegraph julkaisi tiedot vuotaneesta BBC:n sisäisestä muistiosta, jonka mukaan Panorama oli editoinut kaksi osaa Trumpin puheesta yhteen, jossa hän vaikutti kannustavan selvästi vuoden 2021 Capitol Hillin mellakoihin.

Muistion oli laatinut BBC:n toimituksellista sisältöä ja standardeja valvonut neuvonantaja Michael Prescott, joka ei ole enää BBC:n palveluksessa.

Ohjelma esitettiin viikko ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja, jotka pidettiin 2024 vuoden lopulla.

Tästä on kyse

Kyseessä on puhe, jonka Trump piti kannattajilleen tammikuun 6. päivänä vuonna 2021 Washington D.C:ssä National Mallilla.

Lue juttu vuodelta 2024: Näin Capitol-kukkulan mellakka eteni

2:06 Katso kooste Capitolin mellakasta ja siihen johtaneista tapahtumista.

Telegraphin mukaan BBC:n julkaisemalla videolla Trumpin kuullaan sanovan, että hän kävelee yhdessä kannattajien kanssa Yhdysvaltain kongressitalolle, eli Capitolille.

– Ja me taistelemme. Me taistelemme kuin hullut ja jos ette taistele kuin hullut, teillä ei ole enää maata, Trump jatkaa puhettaan BBC:n videolla.

Todellisuudessa puheesta on poistettu virkkeiden välistä iso osa, Telegraphin selvityksessä käy ilmi.

Ensimmäinen osa, jossa Trump sanoo kävelevänsä kongressitalolle, on otettu kohdasta noin 15 minuuttia puheen alkamisen jälkeen.

– Kannustamme rohkeita senaattoreitamme ja kongressin jäseniä, emme luultavasti kannusta joitakin heistä yhtä paljoa, koska heikkoudella ei voi koskaan vallata maata takaisin. On osoitettava voimaa ja oltava vahva, puhe jatkuu todellisuudessa ensimmäisen osan jälkeen.

Toinen osa, jossa Trump kehottaa taistelemaan, tuli 54 minuuttia myöhemmin – toisin kuin videolla vaikutti. Trumpin puhe käsitteli tuolloin väitteitä vaalien korruptoituneisuudesta.

Telegraphin artikkeli keräsi osakseen laajaa huomiota.

Esimerkiksi Trumpin poika, Donald Trump Jr., syytti BBC:tä pian artikkelin jälkeen epärehellisyydestä ja ”valeuutisista”.

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson taas kommentoi aihetta viestipalvelu X:ssä sanomalla, että uutinen on ”täydellinen häpeä”.

– Britannian kansallinen yleisradioyhtiö käyttää lippulaivaohjelmaansa kertoakseen ilmeisiä valheita Britannian lähimmästä liittolaisesta. Aikooko kukaan BBC:ssä ottaa vastuun ja erota? Johnson kirjoitti jutun julkaisun jälkeen.

Telegraph on julkaissut myös sosiaalisessa mediassa videon aiheesta, jossa näytetään BBC:n julkaisema video sekä todellisen puheen, josta kaksi osaa on leikattu yhteen.

Videolla oli maanantaina 10. marraskuuta 1,1 miljoonaa katselukertaa ja yli 2000 kommenttia.

Trump kommentoi itse taas aihetta tuoreeltaan Davien ja Turness'in eron jälkeen Truth Socialissa sunnuntaina.

Hän kutsuu BBC:stä eronneita johtajia korruptoituneiksi ja epärehellisiksi.

– Kiitos Telegraphille näiden korruptoituneiden "journalistien" paljastamisesta, Trump sanoo päivityksessään.

Keitä Davie ja Turness ovat?

Noin viikko alkuperäisen artikkelin julkaisun jälkeen, 9. marraskuuta, BBC uutisoi, että sen pääjohtaja Tim Davie ja uutistoiminnasta vastaava johtaja Deborah Turness eroavat.

BBC:n mukaan Davien ja Turnessin henkilöstölle lähettämissä viesteissä sanotaan, että virheitä on tehty.

Davie aloitti BBC:n pääjohtajana vuonna 2020 ja hän on vastannut yhtiön palveluiden valvonnasta ja toiminut sen toimituksellisena, operatiivisena ja luovana johtajana.

Alun perin hän aloitti BBC:llä vuonna 2005.

Turness taas aloitti tehtävässään vuonna 2022, jossa hän on vastannut BBC:n uutisten uutis- ja ajankohtaisohjelmista.

– Panorama-ohjelman presidentti Trumpista herättämä kiista on edennyt siihen vaiheeseen, jossa se vahingoittaa BBC:tä – instituutiota, jota rakastan, Turness sanoi julkaisemassaan lausunnossa BBC:n mukaan.

– Vaikka virheitä on tehty, haluan tehdä täysin selväksi, että viimeaikaiset väitteet BBC:n uutisten järjestelmällisestä puolueellisuudesta ovat vääriä, lausunnossa myös sanottiin.

Davie ei maininnut omassa lausunnossaan Panorama-ohjelmaa.

– Vaikka se ei ole ainoa syy, tämänhetkinen keskustelu BBC:n uutisten ympärillä on ymmärrettävästi vaikuttanut päätökseeni, siinä tosin sanottiin.

– Yleisesti ottaen BBC toimii hyvin, mutta joitakin virheitä on tehty ja pääjohtajana minun on otettava lopullinen vastuu, Davie lausui BBC:n mukaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kriisi, joka Davien kohdalle on osunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Yleisradioyhtiö oli jo aikaisemmin tänä vuonna myrskyn silmässä, kun helmikuussa esitetystä Gazaa käsittelevästä dokumentista löytyi vakavia puutteita.

Dokumentin lapsikertoja muun muassa paljastui äärijärjestö Hamasin entisen apulaismaatalousministerin pojaksi.

Aiemmin tänä vuonna myös BBC:n kovapalkkaisin juontaja Gary Lineker jätti työpaikkansa jakamansa somevideon takia.

Video liittyi sionismiin ja julkaisussa oli muun muassa mukana kuva rotasta, jota on historiallisesti käytetty antisemitistisenä loukkauksena.

BBC huomauttaa artikkelissaan, että Davien lähtö osuu yleisradioyhtiöön herkällä hetkellä.

Sen mukaan maan hallitus aikoo tarkistaa yhtiön kuninkaallisen peruskirjan, joka käytännössä antaa sille oikeuden olemassaoloon.