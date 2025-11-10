Britannian yleisradio BBC:n ympärillä kuohuu, kun kaksi johtajaa ilmoitti erostaan viikonloppuna.
Syynä BBC:n pääjohtaja Tim Davien ja uutistoiminnasta vastaavan johtajan Deborah Turnessin eroamisiin ovat Panorama-dokumentissa esitetyt editoidut kohdat presidentti Donald Trumpista, joiden on katsottu antaneen väärän kuvan presidentin sanomisista.
Kohu alkoi noin viikko sitten, kun Telegraph julkaisi tiedot vuotaneesta BBC:n sisäisestä muistiosta, jonka mukaan Panorama oli editoinut kaksi osaa Trumpin puheesta yhteen, jossa hän vaikutti kannustavan selvästi vuoden 2021 Capitol Hillin mellakoihin.
Muistion laatijana toimi BBC:n toimituksellista sisältöä ja standardeja valvonut neuvonantaja.
Lue myös: Trumpin Capitol-puhetta vääristeltiin: Tämä video ajoi BBC:n kriisiin ja johtajat eroamaan
"Virheitä tehdään"
Uutisjohtaja Turness asteli maanantaina BBC:n toimitukseen samalla kun liuta toimittajia piiritti hänet.