Juuri nyt Avaa

Trumpin Capitol-puhetta vääristeltiin: Tämä video ajoi BBC:n kriisiin ja johtajat eroamaan

Muistion laatijana toimi BBC:n toimituksellista sisältöä ja standardeja valvonut neuvonantaja.

Kohu alkoi noin viikko sitten, kun Telegraph julkaisi tiedot vuotaneesta BBC:n sisäisestä muistiosta, jonka mukaan Panorama oli editoinut kaksi osaa Trumpin puheesta yhteen, jossa hän vaikutti kannustavan selvästi vuoden 2021 Capitol Hillin mellakoihin.

Syynä BBC:n pääjohtaja Tim Davien ja uutistoiminnasta vastaavan johtajan Deborah Turnessin eroamisiin ovat Panorama-dokumentissa esitetyt editoidut kohdat presidentti Donald Trumpista , joiden on katsottu antaneen väärän kuvan presidentin sanomisista.

Turnessilta udeltiin, onko hän pettänyt BBC:n ja ovatko toimituksen journalistit korruptoituneita.

– He ovat ahkeria ihmisiä, jotka pyrkivät puolueettomuuteen. Seison heidän journalisminsa takana, hän vakuutti.