BBC:n mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Samir Shah oli lähettänyt Valkoiselle talolle kirjeen, jossa Trumpille tehtiin selväksi, että hän ja yhtiö ovat pahoillaan presidentin puheen muokkaamisesta.

Editointi antoi BBC:n mukaan väärän käsityksen siitä, että Trump olisi suoraan kehottanut väkivaltaiseen toimintaan. BBC ei aio näyttää ohjelmaa uudelleen.

– Britannian kansa on hyvin vihainen tapahtuneesta, kuten voitte kuvitella, koska se osoittaa BBC:n olevan valeuutisia, Trump sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haastavansa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n oikeuteen ja vaativansa jopa useiden miljardien dollarien korvauksia. Trumpin mukaan vaadittava korvaussumma voi olla mitä tahansa yhden ja viiden miljardin dollarin väliltä.

Trump vaatii miljardien korvauksia: "Hyvin nolostunut"

Trump sanoo soittavansa Starmerille

Ohjelma lähetettiin ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja viime vuonna.

BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutistoiminnasta vastaava johtaja Deborah Turness ovat jo eronneet tapahtuneen vuoksi.

Trumpin asianajajat ovat aiemmin uhanneet haastaa BBC:n oikeuteen ja vaatia miljardin dollarin korvauksia, ellei yhtiö julkaise oikaisua, esitä anteeksipyyntöä ja maksa korvauksia.

Trump sanoi suunnittelevansa asian esiin nostamista Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa. Starmerin tiedottaja sanoi alkuviikosta, ettei pääministeri pidä BBC:tä puolueellisena.

– Soitan hänelle viikonloppuna. Hän itseasiassa tavoitteli minua. Hän on hyvin nolostunut, Trump sanoi.