Presidentin mukaan asia etenee mahdollisesti ensi viikolla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haastavansa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n oikeuteen ja vaativansa jopa useiden miljardien dollarien korvauksia. Trumpin mukaan vaadittava korvaussumma voi olla mitä tahansa yhden ja viiden miljardin dollarin väliltä.
Toimittajille puhuneen Trumpin mukaan asia etenee mahdollisesti ensi viikolla.
– Britannian kansa on hyvin vihainen tapahtuneesta, kuten voitte kuvitella, koska se osoittaa BBC:n olevan valeuutisia, Trump sanoi.
BBC pyysi aiemmin anteeksi Trumpilta yhtiön ohjelmaan harhaanjohtavasti editoitua videota.
Editointi antoi BBC:n mukaan väärän käsityksen siitä, että Trump olisi suoraan kehottanut väkivaltaiseen toimintaan. BBC ei aio näyttää ohjelmaa uudelleen.
BBC:n mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Samir Shah oli lähettänyt Valkoiselle talolle kirjeen, jossa Trumpille tehtiin selväksi, että hän ja yhtiö ovat pahoillaan presidentin puheen muokkaamisesta.
BBC sanoi kuitenkin olevansa vahvasti eri mieltä siitä, että kunnianloukkaussyytteelle olisi perusteita.