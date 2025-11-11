BBC:n väistyvältä johtajalta terveisiä henkilöstölle – kolme syytä eroamiselle
AFP / Lehtikuva
Julkaistu 11.11.2025 14:33(Päivitetty 45 minuuttia sitten)
MTV UUTISET – STT
Britannian yleisradioyhtiön BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutisten toimitusjohtaja Deborah Turness eroavat kohun saattelemana.
Britannian yleisradioyhtiön BBC:n väistyvä pääjohtaja Tim Davie kehottaa BBC:n työntekijöitä taistelemaan yhtiön journalismin puolesta. Hän kommentoi asiaa puheessaan henkilöstölle.
Davie ilmoitti sunnuntaina jättävänsä tehtävänsä sen jälkeen, kun BBC:n ohjelmaan harhaanjohtavasti editoidusta videosta nousi kohu. Videolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää yllyttävän kongressimellakoihin loppiaisena 2021.
Katso kooste Capitolin mellakasta ja siihen johtaneista tapahtumista.
Trump on uhannut BBC:tä miljardin dollarin oikeuskanteella.
Davie myönsi puheessaan, että BBC on tehnyt virheitä, jotka ovat maksaneet kovan hinnan. Hän ei kuitenkaan maininnut suoraan Trumpin uhkausta, mutta sanoi yhtiöön kohdistuvan poliittisen paineen niin Britanniassa kuin ulkomailla olevan "haastavaa".
Hän sanoi useaan otteeseen olevansa ylpeä organisaatiosta sekä sen toimittajista, jotka tekevät fantastista työtä.
Perusteli eroaan
Eroaan Davie perusteli kolmella syyllä. Panorama-ohjelmaa seuranneen kritiikin ja paineen lisäksi hän mainitsi työtehtävän hellittämättömyyden sekä BBC:n peruskirjan uusimisen vuonna 2027. Davie vakuutti, että BBC selviää hänen lähdöstään.
BBC:n mukaan Davien lähdön aikataulusta tai seuraajan valinnasta ei ole vielä lisätietoja.
Kohu yleisradioyhtiön ympärillä alkoi noin viikko sitten, kun Telegraph-lehti kertoi BBC:n viimekesäisestä sisäisestä muistiosta. Muistion mukaan video Trumpin puheesta oli editoitu tarkoitushakuisesti.
Muistion laati BBC:n toimituksellista sisältöä ja standardeja valvonut ulkopuolinen neuvonantaja Michael Prescott. Esimerkiksi Guardianissa on esitetty kritiikkiä Prescottin puolueettomuutta kohtaan.