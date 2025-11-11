Juuri nyt Avaa

Davie ilmoitti sunnuntaina jättävänsä tehtävänsä sen jälkeen, kun BBC:n ohjelmaan harhaanjohtavasti editoidusta videosta nousi kohu. Videolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää yllyttävän kongressimellakoihin loppiaisena 2021.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n väistyvä pääjohtaja Tim Davie kehottaa BBC:n työntekijöitä taistelemaan yhtiön journalismin puolesta. Hän kommentoi asiaa puheessaan henkilöstölle.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n pääjohtaja Tim Davie ja uutisten toimitusjohtaja Deborah Turness eroavat kohun saattelemana.

Katso kooste Capitolin mellakasta ja siihen johtaneista tapahtumista.

Davie myönsi puheessaan, että BBC on tehnyt virheitä, jotka ovat maksaneet kovan hinnan. Hän ei kuitenkaan maininnut suoraan Trumpin uhkausta, mutta sanoi yhtiöön kohdistuvan poliittisen paineen niin Britanniassa kuin ulkomailla olevan "haastavaa".