Britannian yleisradioyhtiön pomojen eroon johtaneessa kohussa on ongelmallisia piirteitä, mutta myös mahdollisuus median kannalta tervehdyttävään lopputulokseen.

BBC:n pääjohtaja ja uutistoiminnasta vastaava johtaja erosivat, kun Telegraph-lehti paljasti yhtiön sisäisen muistion, josta kävi ilmi, että yhtiössä tiedettiin sen ohjelmassa tapahtuneesta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheen vääristelystä.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen näkee, että tapauksessa on kyse paitsi räikeästä virheestä, myös journalististen käytäntöjen laiminlyönnistä. Tähän pisteeseen kohua päädyttiin muun muassa siksi, että epäkohdat oli painettu villaisella, vaikka ne oli tiedostettu.

– Tässä uhkasi ja uhkaa edelleen todella vakava mainehaitta arvostettua mediainstituutiota kohtaan. Silloin yleensä suuressa maailmassa johtaja kantaa vastuun ja siltä osin panee stopin kohulle, Ahtiainen kertoo MTV Uutiset Livessä.