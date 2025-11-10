Videoanalyysi: BBC-kohussa on yksi erityisen ongelmallinen piirre
Julkaistu 53 minuuttia sitten
Tommi Kolehmainen
Tommi Kolehmainen
Britannian yleisradioyhtiön pomojen eroon johtaneessa kohussa on ongelmallisia piirteitä, mutta myös mahdollisuus median kannalta tervehdyttävään lopputulokseen.
BBC:n pääjohtaja ja uutistoiminnasta vastaava johtaja erosivat, kun Telegraph-lehti paljasti yhtiön sisäisen muistion, josta kävi ilmi, että yhtiössä tiedettiin sen ohjelmassa tapahtuneestaYhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheen vääristelystä.
MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen näkee, että tapauksessa on kyse paitsi räikeästä virheestä, myös journalististen käytäntöjen laiminlyönnistä. Tähän pisteeseen kohua päädyttiin muun muassa siksi, että epäkohdat oli painettu villaisella, vaikka ne oli tiedostettu.
– Tässä uhkasi ja uhkaa edelleen todella vakava mainehaitta arvostettua mediainstituutiota kohtaan. Silloin yleensä suuressa maailmassa johtaja kantaa vastuun ja siltä osin panee stopin kohulle, Ahtiainen kertoo MTV Uutiset Livessä.
0:38Näin Trumpin tammikuussa 2021 pitämää Capitol-puhetta vääristeltiin BBC:n dokumentissa
Sokeutuivatko tekijät ideologialleen?
Panorama-ohjelmassa vuoden 2021 Capitol-mellakkaa edeltäneestä Trumpin pitkästä puheesta oli yhdistelty eri kohtia, minkä kautta presidentin sanomisista sai virheellisen kuvan. Ohjelma esitettiin viikko ennen viime vuoden Yhdysvaltain presidentinvaaleja.
Nyt esiin nousseen Trump-manipulaation lisäksi BBC sai hiljattain Britannian viestintäviranomaisilta moitteet Gazaa käsittelevästä dokumentistaan. Katsojille ei oltu tuotu ilmi, että ohjelman lapsikertoja oli äärijärjestö Hamasin virkamiehen poika.
Esiin nousseilla tapauksilla on kokoaan suurempi merkitys, katsoo MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.
BBC on Britanniassa pyrkinyt olemaan niin sanotusti "koko kansan neutraali toimija", jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltojen voimakkaammin politisoituneeseen mediakenttään.
Kivimäen mukaan ilmi tulleiden tapausten ympärillä leijuu poliittinen lataus aina tiettyyn suuntaan – ja pahimmassa tapauksessa tekijät ovat voineet itse ajatella välittävänsä juuri oikeaa kuvaa, kunnes ulkopuolinen taho huomaa kanavalta esitetyn ohjelman poikkeavan todellisuudesta.
– Se, mikä tekee tästä hyvinkin ongelmallista, on että näen tietynlaisen tekijöiden sokeuden myös sille omalle ideologiselle kannalleen, sanoo Kivimäki.
Kuten kohuissa yleensä, niistä on mahdollista ottaa opikseen.
– Sillä, että tämä tuli julki ja sitä käsitellään, voi olla hyvä, tervehdyttävä ja toivottavasti perinteiseen mediaan luottamusta kasvattava vaikutus, lisää Ahtiainen.
Voisiko BBC:n kaltainen kohu olla mahdollinen Suomessa? Katso koko keskustelu aiheesta jutun päävideolta!
