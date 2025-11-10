Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo saaneensa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpilta kirjeen, jossa tämä uhkaa yhtiötä oikeustoimilla.
BBC pyysi aiemmin tänään anteeksi arviointivirhettä liittyen videoon Trumpista, jonka sen Panorama-ohjelma julkaisi ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja.
Lue myös: BBC pyytää anteeksi – näin toimittajaparvi piiritti yhtiön kohujohtajan: "Haluan tehdä yhden asian selväksi"
Yhtiö myösi Trumpin puheen editointitavan antaneen vaikutelman suorasta kehotuksesta väkivaltaiseen toimintaan.
Trump on kutsunut BBC:stä eilen eronneita johtajia korruptoituneiksi ja epärehellisiksi.