Näin poliisi etsi viikko sitten kadonnutta, 25-vuotiasta Siniä – operaatio päättyi surulliseen löytöön, kiinniotettu myöntänyt poliisille surman

Lounais-Suomen poliisi kertoi tänään suru-uutisen. Aiemmin kadonneeksi ilmoitetun Sini Ruohosen katoamista on alettu tutkia henkirikoksena ja naisen ruumis on löydetty.

– Rikoksesta epäilty on otettu kiinni torstaina 17.9.2020 poliisin omien tutkimusten perusteella. Epäilty on kuulustelussa kertonut surmanneensa Ruohosen ja hän on selventänyt tapahtumien kulkua. Sini Ruohonen on löydetty kuolleena, poliisi kertoi tiedotteessaan aiemmin sunnuntaina.