Perhesurmaepäily järkyttää Virroilla: MTV Uutisten tietojen mukaan isä surmasi äidin ja haavoitti lasta

Poliisi tutki eilen Liedenpohjan kylässä sijaitsevaa vanhaa maatilakiinteistöä, joka MTV Uutisten ja osoitepalvelun tietojen mukaan on isän, äidin ja kahden jo varttuneemman lapsen koti. Kyseessä on isän kotitila vuosikymmenten takaa.

MTV Uutisten tietojen mukaan perheenisän epäillään surmanneen äidin ja vahingoittaneen toista lastaan. Myös Ylen tietojen mukaan yksi lapsi on loukkaantunut.

Poliisi on vahvistanut epäilevänsä henkirikosta ja henkirikoksen yritystä. Toistaiseksi virkavalta ei ole kertonut rikosnimikkeistä tai epäillystä tarkempia tietoja julkisuuteen. Virkavallan tiedottaminen on ollut poikkeuksellisen niukkaa.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, keitä henkilöitä perheen kodissa on tapahtumien aikaan ollut paikalla, mikä epäillyn teon motiivi on ollut ja millä tavalla henkirikos on tehty.

Poliisioperaatio maaseutumaisella alueella käynnistyi eilen torstaina aamulla. Poliisi sai ilmoituksen väkivallanteosta kello 8.18. Massiiviseen virkatehtävään kului aikaa yli neljä tuntia.

MTV Uutisten useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan epäiltyä henkirikosta ja henkirikoksen yritystä on edeltänyt perheensisäinen ongelmatilanne, joka liittyy perheen toiseen lapseen ja sosiaaliviranomaisten toimintaan.

MTV Uutiset ei perjantaina aamupäivällä tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta. Virtain sosiaali- ja terveysjohtaja ei myöskään kommentoi sosiaaliviranomaisten mahdollista kytköstä tapaukseen.

MTV Uutisten tietojen mukaan isän tilanteessa kokema kuormittavuus on johtanut riitaisaan tilanteeseen ja väkivallantekoihin.

“Lapset kaikki kaikessa”

Perheenisän vuosien takaa tunteva henkilö kertoo, että perheyhteisö on ollut tiivis, isä on aina ollut erittäin omistautunut lapsilleen ja viettänyt heidän kanssaan paljon aikaa. Tuttavan mukaan isä harrastaa metsästystä.

Mieheen kohdistuvat, joskin vahvistamattomat henkirikosepäilyt hämmentävät tuttavaa hyvin paljon. Poliisi ei toistaiseksi ole antanut mitään lisätietoja epäiltyihin rikoksiin johtaneiden tapahtumien kulusta.

– En ole koskaan nähnyt hänen suuttuvan tai hermostuvan. Hän on erittäin rauhallinen ihminen. Ei ole ongelmia alkoholin kanssa tai vastaavaa. Hän on kova tekemään töitä. Minun on siksi vaikea uskoa, että hän olisi vahingoittanut perheenjäseniään, tuttava keroo.

– Lapset ovat hänelle erittäin tärkeitä.

Rikoshistoriaa perheenisällä ei ainakaan kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa ole. Yritystietojen mukaan hänellä on ainakin ollut maanviljelykseen liityvää toimintaa. MTV Uutisten tietojen mukaan hän työskentelee toisen henkilön omistamassa yrityksessä.

Perheenäitiä MTV Uutisille on kuvailtu "erittäin ystävälliseksi ja sydämelliseksi", niin ikään lapsilleen omistautuneeksi vanhemmaksi.

– Jos nämä tiedot pitävät paikkansa, niin tämähän on aivan hirveä kohtalo hänelle, toteaa yksi MTV:n haastattelemista henkilöistä surullisesti huokaisten.

Kyläyhteisö suree

Tapaukseen on suhtauduttu paikkakunnan pienessä kyläyhteisössä erittäin raskaasti ja myötätuntoisesti. Virroilla asuu noin 6 500 asukasta.

Eräs MTV Uutisten haastattelema henkilö kuvailee monia ihmisiä järkyttänyttä tilannetta seuraavasti:

– Kyläläiset ovat suhtautuneet tähän erittäin säälivästi ja suurella surulla. Tämä on kaikin tavoin erittäin surullinen tilanne, haastateltava sanoo.

– Perhe asui vanhassa maatalossa, he ovat aina asuneet siellä. Käsitykseni mukaan lapset ovat olleet tälle pariskunnalle kaikki kaikessa, ja nyt sosiaaliviranomaisten toimintaan liittyvästä tilanteesta on syntynyt epätoivo ja kyvyttömyys käsitellä asiaa. Sitten on sitten tapahtunut mitä on tapahtunut.

MTV Uutisten haastattelemat henkilöt esiintyvät tässä artikkelissa nimettöminä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Naapuri näki poliisiarmadan

Tapaukseen on mahdollisesti liittynyt jonkinlainen pakotilanne.

Operaation myötä valtatie 66 katkaistiin Virtojen ja Alavuden välillä. Poliisi ohjeisti autoilijoita kulkemaan kiertotie VT18:n kautta Alavudelta Ähtäriin ja sieltä VT68:n kautta Virroille.

MTV Uutisten haastattelemat paikkakuntalaiset elävät siinä käsityksessä, että mies olisi paennut mönkijällä maastoon teon jälkeen, mutta poliisi olisi sittemmin saanut hänet kiinni.

Poliisi on toistaiseksi ollut erittäin vaitonainen tapauksesta. Epäillyn kiinniottoa ei ole vahvistettu, joten täyttä varmuutta asiasta ei ole.

Karttatietojen mukaan perheen vanha maatila sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Virtain keskustasta.

Tapahtumapaikan läheisyydessä asuva naapuri kertoi MTV Uutisille eilen iltapäivällä, että hän oli havahtunut aamupäivällä, kuin tienvarsi täyttyi poliisiautoista.

Paikalla oli myös poliisin raskaampaa panssariajoneuvokalustoa.