Virtain perhesurmasta epäillyn isän ex-työnantaja muistelee viimeiseksi jäänyttä puhelua – "Tämä tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta"

– Silloin kaikki vaikutti olevan ihan normaalisti. Tämä tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Olin täydellisen yllättynyt, että mitä nyt oikein on tapahtunut, työnantaja kertoi MTV Uutisille suru-uutisista kuultuaan.

Pariskunnalla on kaksi lasta, joista nuorempi loukkaantui epäillyssä surmatilanteessa. Vanhempi lapsi ei enää asunut kotonaan.

– Kun aloin seurata poliisioperaation etenemistä viime torstaina, ajattelin, että hyvänen aika, tuohan on hänen talonsa. Ihmettelin aivan valtavasti, että hänkö olisi nyt jotakin tehnyt. Hän oli hyvin tasainen luonteeltaan. Nyt on täytynyt käydä jokin hyvin radikaali käännös, entinen työnantaja pohtii.

Sosiaalitoimen kytkös vahvistamatta

Poliisi on pidättäytynyt kommentoimasta arkaluontoisen rikoksen yksityiskohtia. Tutkinnanjohtaja ei ole vahvistanut, kuka tai ketkä kuolleen äidin ja haavoittuneen tyttären löysivät torstaina aamulla. Ilmoitus hätäkeskukseen on tullut kello 8.18.

Tappo ja tapon yritys

– Tutkinta motiivin osalta on käynnissä. Teon syyt ja taustat ovat nyt keskeisimpiä selvitettäviä asioita. Itse koen, että kyse on useista palasista. Niitä nyt koostetaan ja syyt sitten aikanaan selviävät. Edessä on paljon työtä, rikoskomisario Luoto kuvailee tutkinnan etenemistä, tutkinnanjohtaja Jari Luoto kommentoi MTV Uutisille.