Yö muuttui päiväksi – Japanin taivaan halkaisi valtava tulipallo

Japanissa todistettiin upeaa luonnonilmiötä.
Tiistaina 19. elokuuta Japanissa todistettiin poikkeuksellinen luonnonilmiö. Yö muuttui päiväksi, kun taivaan halkaisi valtava tulipallo. Tulipallo näkyi satojen kilometrien alueella ympäri Japania, uutisoi The Guardian.
Paikallisen avaruusmuseon johtaja kertoi Guardianille kyseessä olleen poikkeuksellisen kirkas meteori.
Japanin ilmatieteenlaitos ei ole vielä vahvistanut osuiko meteori maahan, kertoo The Daily Guardian.
Ursan mukaan meteori on tutummin tähdenlento, joka syntyy palavasta taivaankappaleesta. Tulipalloksi meteoria voi kutsua, kun se on kirkkaampi kuin Venus.
Meteoriitiksi kutsutaan puolestaan sellaista taivaankappaletta, joka osuu maahan.
Katso yltä video mielettömästä tulipallosta.