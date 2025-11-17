Harvinaisen suomalaisen meteoriitin toivotaan antavan lisää tietoa universumistamme.

Meteoriitit ovat peräisin lukuisista eri taivaankappaleista, jotka muodostuivat aurinkokunnan historian alkuvaiheissa.

Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat toivovat, että harvinainen lieksalainen meteoriitti paljastaa lisää tietoa universumistamme.

Vuonna 2017 Itä-Suomen Lieksasta löytyi useita meteoriitteja, kuten Lieksaksi nimetty pallasiitti ja muutamaa kuukautta myöhemmin löytynyt, Löpönvaaraksi nimetty rautameteoriitti.

Pallasiitit muodostuvat asteroidien ydin- ja pintamateriaalien seoksista, rautameteoriitit ovat taas jäänteitä aurinkokunnan varhaisvaiheessa muodostuneiden asteroidien ytimistä.

– Rautameteoriitit ja pallasiitit kuuluvat harvinaisimpiin meteoriittityyppeihin maapallolla, ja niiden avulla voidaan selvittää, mistä varhaiset planetaariset kappaleet koostuivat ja miten ne kehittyivät, kertoo tiedotteessa meteoriittitutkimusta johtanut geologian ja mineralogian tohtorikoulutettava Laura Kotomaa Åbo Akademista.