Tiedätkö, millaisissa paikoissa mustaa jäätä erityisesti esiintyy? Autoilija, varaudu näin

Vaara vaanii erityisesti näissä paikoissa

Silloilla esiintyy mustaa jäätä muuta tieosuutta herkemmin. Niiden rakenteet ovat usein betonia, jonka lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus on erilainen kuin asfaltilla. Talvikaudella maaperä on huomattavasti lämpimämpää kuin ulkoilma. Maasta irrallaan oleva siltarakenne jäähtyy myös altapäin, koska sillan kannen alapuolellakin on kylmää ilmaa. Jäätymistä edesauttaa entisestään, jos sillan alla kulkee vesistö, josta nousee vesihöyryä tien pintaan. Tämä on syytä pitää mielessä myös rantateillä ajettaessa.