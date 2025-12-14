Australian poliisin lähteet kertovat Bondi Beachin ampujien tehneen käsillään eleitä, jotka paljastavat hyvinkin paljon terrori-iskun suunnittelusta ja motiivista.

Australialainen News.com.au-sivusto kertoo, että ampujat olivat poliisilähteen mukaan suunnitelleet iskuaan juutalaisten hanukkajuhlaan Bondi Beachilla kuukausien ajan.

Kummallakin ampujalla oli mukanaan ammuslaukut, joiden ansiosta he pystyivät lataamaan nopeasti aseensa uudelleen.

Sivuston mukaan kaksikko ei salannut sitä tosiasiaa, että he tähtäsivät aseillaan juutalaisyhteisön jäseniä. Samaan aikaan he hätistelivät käsiään heiluttamalla muita ihmisiä pois paikalta suorittaessaan veritekoaan.

Tilanteesta on tullut ilmi videota, jossa ampujat heiluttavat käsillään muita ihmisiä pois, ennen kuin he jatkavat tulittamistaan kohti juutalaisten kokoontumista.

Hanukkajuhlaan Bondi Beachille oli kerääntynyt noin 2000 ihmistä.

Poliisien mukaan ampujien käyttämät ammuslaukut kertovat totisesta valmistautumisesta veritekoon.

– Toisella oli ammuslaukku kehonsa edessä. Tämä mahdollisti uudelleen lataamisen ja ampumisen jatkamisen. Tämä osoittaa, että he halusivat kyetä ampumaan jatkuvasti, kertoo eräs lähde.

– Ei ole epäilystäkään, että tätä on suunniteltu pitkään ja kyseinen päivä oli valittu ilmeisestä syystä. Tämä on surullinen päivä Australialle, kertoo toinen poliisilähde.