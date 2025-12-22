Yhdysvalloissa aseiden myynti kasvaa merkittävästi joulun aikaan, kun monet amerikkalaiset ostavat ampuma-aseita lahjaksi.

Tilastojen mukaan joukkoampumiset ovat tänä vuonna laskeneet Yhdysvalloissa, mutta niitä on silti tapahtunut yli 400.

MTV Uutiset vieraili Texas Gun Experience -asekaupassa ja ampumaradalla Teksasissa, jossa ajatellaan, että aseväkivalta johtuu vain laittomista aseista.

Taustatarkistuksissa eroja

Monen amerikkalaisen kuusen alta löytyy joulupäivänä ase. Amerikkalaiset omistavat eniten aseita maailmassa ja se onkin suosittu lahja niin jouluna kuin syntymäpäivinä.

– Juuri nyt meillä on paljon asiakkaita, jotka ostavat jäsenyyksiä ampumaradalle, harjoittelulahjakortteja ja aseita, kertoo Texas Gun Experiencen markkinointijohtaja Bryan Rastok.

– Meille tämä on vuoden kiireisintä aikaa, hän jatkaa.

Bryn Rastok kertoo, että asiakkaat ostavat joulun aikaan lahjaksi myös lahjakortteja.

Rastok kertoo, että vaikka Teksasissa aselait ovat muihin osavaltioihin verrattuna löyhimmästä päästä, Yhdysvalloissa pätevät maanlaajuisesti tietyt lait: kiväärin tai haulikon ostaakseen täytyy olla vähintään 18-vuotias, käsiaseen 21.

– Teksasissa pitää myös läpäistä taustatarkastukset ja aseenkantolupa täytyy olla erikseen, hän kertoo.

Teksasissa aseen ostaminen on huomattavasti vapaampaa kuin Suomessa, ja monessa osavaltiossa Yhdysvalloissakin. Liittovaltion laki edellyttää taustatarkistusta (NICS) vain aseiden ostamisessa liittovaltion lisenssin omaavilta myyjiltä, kun taas yksityishenkilöiden välisessä kaupassa taustatarkistusta ei yleensä vaadita. Taustatarkistus koskee tiettyjä laissa määriteltyjä esteitä, kuten vakavia rikostuomioita ja joitakin mielenterveyteen liittyviä oikeudellisia päätöksiä, eikä se rajoita tiettyjen asetyyppien tai suurikokoisten lippaiden ostamista, jotka ovat Teksasissa sallittuja.

Teksasissa asetta saa kantaa kaikkialla, ellei sitä ole erikseen kielletty. Lisäksi Teksasissa asetta saa kantaa näkyvillä.

– Suurin osa taustatarkistuksista menee FBI:n kautta, heillä on paikallisia toimistoja ja kaikki käyttävät samaa standardisoitua taustatarkistusjärjestelmää (NICS). Siinä tarkistetaan, että ostajalla ei ole voimassa olevaa väkivaltarikostaustaa tai pidätysmääräyksiä, Rastok kertoo.

Osa kulttuuria

Rastok sanoo, että Yhdysvalloissa ja Teksasissa etenkin aseet ovat osa kulttuuria.

– Ihmiset kantavat aseita itsepuolustusta varten, tai ihan vaan, koska voivat kantaa, Rastok kertoo.

– Mutta ei tänne tuleminen ole mikään valtava kulttuurishokki, eivät kaikki kulje avoimesti AR-kiväärien kanssa. Se on osa kulttuuriamme. Yleensä kun ihmiset kantavat asetta, se on piilossa. Kun ihmiset kantavat asetta näkyvästi, se on näön vuoksi, hän jatkaa.

Rastok kuitenkin korostaa, että suurin osa aseen kantajista on saanut jonkinlaisen koulutuksen siihen ja kantavat asettaan vastuullisesti.

– Aseita ei käytetä pelotteluun tai väkivaltaan, hän lisää.

Aseita lahjaksi

Jordan Oliver Dallasista Teksasista kertoo, että hänellä oli aiemmin kuusi asetta, nykyään vain yksi.

– Se on harrastus ja antaa mielenrauhaa, että minulla on suojaus mukana.

Hän kertoo kantavansa asetta, koska voi ja hänellä on siihen lupa.

– Se on perustuslain toisen pykälän minulle antama oikeus. Se on syy, miksi kannan asetta, hän kertoo MTV Uutisille.

Oliver kertoo pitävänsä Teksasin aselaista ja toivoo, että muualla olisi samanlaista.

– En usko, että tiukemmat aselait estävät aseväkivaltaa. Kun lakia noudattaville kansalaisille asettaa rajoituksia, se ei vahingoita muita kuin sitä lakia noudattavaa kansalaista. Rikolliset eivät välitä laista, hän miettii.

Oliver harkitsee ostavansa itselleen AR-kiväärin jouluksi.

Lee Lewis Teksasin Roanokesta osti juuri kaksi asetta lisää, nyt hän omistaa niitä 39 kappaletta.

– Sain ensimmäisen aseen lahjaksi 12-vuotiaana isältäni. Se oli 22-kaliiperinen pieni kivääri. Ostan omalle pojalleni joululahjaksi aseen, kun hän on vähän vanhempi.

Teksasissa on eniten yksityisomistuksessa olevia aseita koko Yhdysvalloissa.

Lewis kertoo MTV Uutisille, että hänen 39 aseen sarja on hänelle keräilykokoelma, mutta myös harrastus, koska jokaisella aseella ampumiskokemus on erilainen.

– Niin kuin golfaajalla on monia erilaisia mailoja, Lewis sanoo.

Lewiksen mukaan kiista aselaista, aseiden omistamisesta ja perustuslain toisesta pykälästä on kiista vain pohjoisissa osavaltioissa. Hän ei koe, että etelän osavaltioissa aseista kiisteltäisiin.

– Teksas tulee tuskin koskaan tekemään myönnytyksiä aselakeihin, kun otetaan huomioon kapinallinen historiamme, hän sanoo.

Lewis sanoo, että suurin osa rikoksista tehdään laittomilla aseilla. Hän uskoo, että lailliset aseet voivat ehkäistä rikoksia.

– Näimme mitä tapahtui Australiassa. Heillä ei ole aseita siellä. Jos heillä olisi ollut aseita, olisi tilanne ollut varmasti ohi nopeammin, eikä vasta sitten kun poliisi saapuu paikalle 20 minuutin kuluttua.

Lue myös: Australian epäilty joukkoampuja vieraili asekaupassa Filippiineillä ennen ampumista

Perustuslain toinen lisäys

Yhdysvaltojen perustuslain toisen lisäyksen mukaan kaikilla on oikeus kantaa aseita. Ensimmäinen lisäys koskee sananvapautta.

– Se on yksi oikeuksistamme, jonka vuoksi olemme taistelleet paljon. Niin kuin sananvapaus, Bryan Rastok kertoo.

Teksasissa aseiden omistaminen ja kantaminen nähdään osana kulttuuria ja historiaa, Villin lännen ajoista saakka.

Rastokin mukaan aseet ovat politiikassa kärjistetty asia, ne nousevat esiin aina vaalien aikaan.

– Hengen menettäminen on aina tragedia, riippumatta siitä, kuka uhri on tai millainen hänen poliittinen vakaumuksensa on. Kyseessä on ongelma, josta toistuvasti todetaan, että "jotain pitäisi tehdä", mutta jonka juurisyihin harvoin puututaan. Pahantahtoisuutta tai väkivaltaisia impulsseja ei voida yksin kieltää lailla, Rastok sanoo.

– Kyse on laajemmasta ja monisyisemmästä ilmiöstä, jota julkisessa keskustelussa käsitellään usein pintapuolisesti, sen sijaan että mentäisiin syvemmälle esimerkiksi jengiväkivallan kaltaisiin ongelmiin, hän päättää.