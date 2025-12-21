Eteläafrikkalainen media kertoo yhdeksän ihmisen kuolleen ampumavälikohtauksessa Johannesburgissa.

South African Broadcasting Corp News kertoo, että Bekkersdalin kaupunginosassa Johannesburgin länsipuolella Etelä-Afrikassa on tapahtunut yhdeksän ihmisen hengen vienyt ampumavälikohtaus.

Myös paikallinen poliisi on kertonut asiasta.

Kuolonuhrien määräksi kerrottiin ensin kymmenen, mutta sitä korjattiin myöhemmin alaspäin.

SABCN:n mukaan lisäksi kymmenen ihmistä olisi loukkaantunut.

Ampuminen tapahtui lähellä anniskelupaikkaa köyhällä Bekkersdalin alueella. Poliisin mukaan teon motiivi ei ole vielä selvillä, kuten eivät myöskään epäiltyjen tekijöiden henkilöllisyydet.



Kyseessä on jo Etelä-Afrikan toinen joukkoampuminen tässä kuussa. Pari viikkoa sitten aseistautuneet miehet rynnäköivät paikalliseen hostelliin Pretoriassa ja avasivat tulen. Ampumisessa kuoli yli kymmenen ihmistä.

Uutinen päivittyy.