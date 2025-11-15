Sijaisperheen vanhemmat pääsevät joulukuussa ääneen oikeudessa.

Annelin Auerin ja hänen entisen miesystävänsä Jens Kukan seksuaalirikosoikeudenkäynnissä on kuultu Auerin kahta nuorinta lasta.

Torstaina äänessä oli Auerin nuorin tytär, joka oli väitettyjen rikosten alkamisen aikaan vuonna 2007 viisivuotias. Muiden sisarustensa tavoin hän kiistää nyt mitään rikoksia tapahtuneen.

Tyttären mukaan hän ja hänen kaksi muuta sisarustaan päätyivät lapsina valehtelemaan, koska sijaisvanhemmat painostivat heitä vastaamaan tietyllä tavalla kysymyksiinsä.

Rikostoimittaja Rebekka Härkönen ja rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén keskustelivat oikeudenkäynnin viimeisimmistä käänteistä MTV Uutiset Livessä.

Lue myös: Auerin toiseksi nuorin tytär kertoi käräjillä valehdelleensa lapsena

"Sijaisvanhemmat demonisoitu"

Palmén totesi, että sijaisvanhemmat on julkisuudessa täysin demonisoitu.

Ulvilan murhan jälkeen Auerin lapset sijoitettiin hänen veljensä perheeseen. Veljeä ja hänen vaimoaan eli sijaisvanhempia kuullaan oikeudessa joulukuussa.

– Asetelma on sijaisvanhemmille todella epäreilu, eikä heitä ole vielä kuultu lainkaan. He tulevat siitä asetelmasta kuultavaksi, että on jo valmiiksi yleinen mielipide, että he ovat pahoja ihmisiä. Mehän emme sitä voi oikeasti tietää, miten asia on, Härkönen sanoo.

Härkönen sanoo keskustelleensa Auer-oikeudenkäynnistä rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori kanssa. Yksi asia koski sitä, voivatko sijaisvanhemmat saada tuomion, jos katsotaan, että he ovat painostaneet lapset valehtelemaan Auerista ja Kukasta?