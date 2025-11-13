Auer-käräjät jatkuivat Turussa tänään torstaina. Oikeus kuulee tänään Anneli Auerin toiseksi nuorinta tytärtä, joka oli väitettyjen rikosten tekoaikaan 5–6-vuotias.

Auerin toiseksi nuorin tytär saapuu tänään henkilökohtaisesti oikeuden eteen kuultavaksi. Hän oli väitettyjen rikosten alkamisen aikaan viisivuotias.

Muiden sisarustensa tavoin tytär kiistää nyt aikuistuttuaan, että mitään rikoksia olisi tapahtunut hänen lapsuudessaan.

Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle (aiemmalta nimeltään) rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Syyttäjän mukaan syytettyjen uhreja olivat aikoinaan Auerin lapset siitäkin huolimatta, että nämä ovat peruneet puheensa.

Auer ja Kukka ovat jo suorittaneet rangaistuksensa kyseisistä rikoksista, Auer sai niistä aikoinaan seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta.

Tänään on yhdeksäs pääkäsittelypäivä tässä rikosasiassa.

