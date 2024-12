Rikospaikan Murharyhmä keskusteli korkeimman oikeuden (KKO) päätöksestä purkaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan tuomiot seksuaali- ja väkivaltarikoksista ja palauttaa asia alioikeuteen.

KKO:n mukaan oli erittäin painavia syitä ottaa uudelleen tutkittavaksi tuomittujen syyllisyys rikoksiin.

Samalla KKO kuitenkin totesi, että vuonna 2013 annetun tuomion muuttumista ei olisi voinut pitää todennäköisenä, jos Auerin lasten antamat uudet kertomukset olisi jo aikoinaan kuultu hovioikeudessa.

– Todella harvinainen päätös. Ensimmäisenä ajatuksena tulee, avataanko tässä jokin Pandoran lipas, koska ei ole tavatonta, että oikeudenkäynneissä tai myöhemmin kertomukset muuttuvat. Mutta toki korkein oikeus saa itse ratkaista sen, miten se mahdollisiin uusiin purkuhakemuksiin suhtautuu, asianajaja Riitta Leppiniemi sanoi.

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto on sanonut tekevänsä Auer-asiassa joulu-tammikuun aikana ratkaisun siitä, lähteekö syyttäjä ajamaan uudelleen syytteitä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vai luovutaanko syytteistä.

– Ratkaisu voi kallistua kumpaan suuntaan tahansa. ”Fifty-sixty” -ajatuksella mennään eteenpäin, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoi Koivistoa lainaten.

Taustalla lasten muuttuneet kertomukset

Auerin tuomionpurkuhakemus seksuaalirikosasiassa oli jo toinen. Ensimmäinen hakemus hylättiin.

Nyt taustalla olivat siis Auerin lasten muuttuneet kertomukset. Lapsia kuultiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. He muuttivat lausuntojaan vuosikymmen myöhemmin ja sanoivat, että olivat aikanaan valehdelleet kokemastaan seksuaaliväkivallasta.

Lasten mukaan sijaisvanhemmat olivat tentanneet heitä väitetyistä rikoksista ja johdatelleet ja painostaneet ahdistavasti.

– En osaa yhtään arvata, mitä valtakunnansyyttäjä päättää. Niin poikkeuksellinen asia on kyseessä. Kuten Riittakin tässä sanoi, kertomukset rikosasioissa muuttuvat jatkuvasti ja varsinkin käräjäoikeudesta hovioikeuteen. Toisinaan myös silloin, kun haetaan valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

– Mutta jos kertomukset muuttuvat näin pitkän ajan kuluttua, niihin pitäisi suhtautua hyvin skeptisesti. Rivien välistä on vähän nähtävissäkin, että korkein oikeus ei ole pitänyt täysin luotettavana nyt näitä muuttuneita kertomuksia. Yleensä luotettavin kertomus saadaan lähempänä rikoksen tekoaikaa, erikoissyyttäjä Perttu Könönen totesi.

Vyyhti kestänyt jo lähes 20 vuotta

Auerin ja Kukan epäillyt seksuaalirikokset tapahtuivat vuosina 2007-2008. Auer sai 7,5 vuotta ja Kukka 10 vuotta vankeutta muun muassa törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Tuomio perustui Auerin lasten videoituihin kuulusteluihin ja lääkärintarkastuksessa lapsista tehtyihin havaintoihin. Lapset eivät uusien kertomusten perusteella ole osanneet selittää vammojen syntyä.

– Kiinnittäisin enemmän huomiota nimenomaan siihen, että tässä ei välttämättä ole kysymys väite vastaan väite vaan niistä todisteista, joissa on selkeästi osoitettu, että lapsilla on ollut vammoja. Nyt täytyy olla sitten kertomus siitä, mistä vammat ovat syntyneet, jos ne eivät ole seksuaalirikosten kautta. Tämä on tässä äärimmäisen tärkeää, Haapala sanoi.

Auer-vyyhti eri käänteineen on kestänyt jo 18 vuotta eikä loppua näy.

– Auer-kokonaisuudessa monella toimijalla on katsottava peiliin, Leppiniemi sanoi.

Katso videolta Murharyhmän koko keskustelu Rikospaikassa.